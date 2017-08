Rekordlav pengemarkedsrente

Renten på usikrede lån mellom norske banker er lavere enn noensinne.

Renten på usikrede lån mellom norske banker med tre måneders løpetid, tremåneders Nibor, nådde en ny bunnotering på 0,79 prosent onsdag i forrige uke. Det skriver DNB Markets onsdag morgen.

Renten har holdt seg lav den siste uka og ble i går notert til 0,80 prosent.

Nedgangen i 2017 kommer etter en oppgang året før.

- Høyere pengemarkedsrente gjennom fjoråret kom på tross av at Norges Bank satt ned styringsrenten med 25 basispunkter i samme periode og skyldes i hovedsak internasjonale forhold. Spesielt bidro den amerikanske pengemarkedsreformen til å trekke Nibor høyere fra midten av 2016, skriver makroøkonom i DNB Jeanette Strøm Fjære i notatet.

NIBORs utvikling det siste året:

Årsskifteeffekter forsterket oppgangen mot slutten av året og Nibor nådde 1,21 prosent 28. desember i fjor.

- Mange av faktorene som trakk Nibor opp i 2016 var midlertidige og vi (og Norges Bank) har ventet at dette ekstrapåslaget i Nibor skulle avta i år. Siden slutten av fjoråret har pengemarkedsrenten nå falt med drøye 40 basispunkter. Nok en gang er det primært internasjonale forhold som har drevet bevegelsene. Men også høy strukturell likviditet i det norske banksystemet kan være en del av forklaringen. Fremover venter vi at Nibor vil holde seg betydelig lavere enn i fjor, men at den vil ligge noen høyere enn dagens nivå på litt sikt, skriver Strøm Fjære.

Jeanette Strøm Fjære DNB Markets