Rekordmye penger i Panamas banker tross avsløringer

The International Banking Center representerer panamanske og utenlandske banker i landet og bekrefter at kundenes innskudd i 2016 økte med 3,3 prosent og hadde en samlet verdi av 1.033 milliarder kroner.

For ett år siden avslørte Panamapapirene hvordan rike selskaper og enkeltpersoner verden over hadde fått hjelp av over 500 banker til å sette opp 15.500 selskaper i skatteparadiser. Opprettelsen av selskapene skal ha skjedd i samarbeid med Panama-baserte Mossack Fonseca. De to partnerne i advokatfirmaet er fremdeles i varetekt på grunn av beskyldningene om hvitvasking.