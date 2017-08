Rekordomsetning for Kurt Nilsen

Sangstrupen fra Bergen soper penger.

Kurt Erik Nilsen (38), som han egentlig heter, dro inn drøyt 10,1 millioner kroner i 2016. Det viser det ferske årsregnskapet for Lord Records – selskapet hvor bergensartisten er eneste aksjonær.

Aldri før har Nilsen hatt høyere omsetning for selskapet som ble etablert i 2005. Forrige rekord ble satt i 2016 med 8,6 millioner kroner.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på e-post, eller ring 02060

38-åringen tok ut nesten 2,1 millioner kroner i lønn fra Lord Records. Men det var ikke alt.

Lord Records fikk et resultat før skatt på over 6,2 millioner kroner. Av dette bevilget Nilsen seg et utbytte på 2 millioner kroner. Med andre ord kunne Kurt Nilsen cashe inn godt og vel 4,1 millioner kroner.

Gitarhytten som Nilsen solgte til sitt eget selskap for noen år siden, står oppført med en bokført verdi på 6,2 millioner kroner. Hytten utgjør i regnskapet en langsiktig gjeld på 3,7 millioner kroner.

Kurt Nilsen vant den første norske versjonen av «Idol» i 2003. Senere vant Nilsen «World Idol»-tittelen i 2004, der han slo konkurrenter fra ti andre nasjoner og fikk toppscore hos ti av elleve nasjoner.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få kommentar fra managementet til Kurt Nilsen.