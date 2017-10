Rekordresultat for Samsung

Sørkoreanske Samsungs resultat fra juli til september økte med 150 prosent til 9,8 milliarder dollar.

Det er snaut 80 milliarder kroner. Etterspørselen etter elektrogigantens minnebrikker øker, og salget av mobiltelefoner har tatt seg opp etter at modellen Galaxy Note 7 ble tilbakekalt for ett år siden.

Kvartalsresultatet på 9,8 milliarder dollar er det høyeste i selskapets historie. Forrige rekord ble satt i andre kvartal.

Selskapet selv beskriver tallene som en «samlet stabil prestasjon».

Nyheten kommer kun to uker etter at styrelederen i Samsung Electronics, Kwon Oh-hyun, meddelte at han trekker seg fra selskapet i mars.

65 år gamle Kwon har vært Samsungs ansikt utad i fraværet av Lee Jae-yong, arvingen til Samsung-gruppen. Lee ble dømt til fem års fengsel for bestikkelser i forbindelse med korrupsjonsskandalen som felte Sør-Koreas president Park Geun-hye tidligere i år.

