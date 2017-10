Forsikringsgiganten leverer knalltall.

Saken oppdateres.

Selskapet kan se tilbake på et svært bra tredje kvartal. Resultatet før skatt endte på 1,72 milliarder kroner, opp fra 1,52 milliarder kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

– Vi leverer nok et solid resultat, og tidenes beste forsikringsresultat, kombinert med fortsatt god konkurransekraft og kostnadseffektiv drift, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i en pressemelding.

– Vi er også stolte over å ha vunnet IPSOS omdømmepris for 2017, og at vi er rangert som nr. 1 i finansbransjen i Norge, fortsetter Baastad.

Det solide forsikringsresultatet skyldes en premievekst på 6,2 prosent, kombinert med en bedre underliggende frekvensskadeutvikling.

Forsikringsselskapets inntekter var på 6,07 milliarder kroner i tredje kvartal. På samme periode i 2016 hadde selskapet inntekter på 5,71 milliarder kroner.

