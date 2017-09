Rekordstor interesse for oljeleting på norsk sokkel

Interessen blant oljeselskapene for å drive leting på norsk sokkel har aldri vårt så stor som nå.

Ikke siden TFO-ordningen ble etablert i 2003 har det kommet inn flere letesøknader enn i år, melder Olje- og energidepartementet. Da søknadsfristen gikk ut 1. september, hadde det kommet inn søknader fra 39 selskaper om å få tildelt letekonsesjon i forhåndsdefinerte områder på norsk kontinentalsokkel.

Antallet søknader mottatt i år er over 50 prosent høyere enn i fjor, og rundt 20 prosent høyere enn den tidligere rekorden for TFO-rundene fra 2014.

Det forhåndsdefinerte området er utvidet i denne runden både i Norskehavet og Barentshavet.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er den årlige konsesjonsrunden for de best kjente leteområdene på norsk sokkel.

– ­­­Den store interessen viser at olje- og gasselskapene oppfatter norsk sokkel som attraktiv, men det kommer ikke av seg selv. I disse valgkamptider er det viktig at de politiske partiene lover å opprettholde stabile rammevilkår for industrien, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.