Rektor reagerer - De har brukt skolen vår i en villet debatt

ANNONSE

Kulturminister Linda Hofstad Hellelands jule-utspill på Facebook har fått delte reaksjoner. Mange sier seg enige, mens andre mener det er utidig.

Omdømmeekspert Trond Blindheim kaller det naivt og rart.

LES hele saken her: Kulturminister Linda Hofstad Hellelands Facebook-innlegg om norske tradisjoner får reaksjoner

I innlegget skriver Hofstad Helleland blant annet om en skole i Stavanger, som skal ha unngått å synge ordene i "Deilig er jorden", angivelig for å unngå å såre noen.

"Så derfor forundrer det meg og gjør meg litt trist, når jeg leser at en skole i Stavanger ikke lar elevene synge Deilig er Jorden i redsel for å såre noen. For der ga rektor beskjed om at det kun skal nynnes til sangen. Jeg tror skolen skal være glad for at Nytt på Nytt har tatt Juleferie. For dette er bare komisk. At rektor snudde i tolvte time var klokt. For hvilket folk og land skal vi være om vi ikke skal ha selvtillit nok til å ta vare på våre gode norske tradisjoner?"

REKTOR: Frøydis Anthonsen

- Brukt skolen



Dette har rektor ved skolen tidligere avvist at er tilfelle, og sagt det var en misforståelse hos en av lærerne.

Rektor føler skolen nå brukes i en villet debatt.

- Det må Hofstad Helleand stå for selv, men dette er en debatt de ønsker å ha for debattens skyld. Om de henger ut en skole, så synes jeg ikke det er helt greit, sier rektor ved Nylund skole, Frøydis Anthonsen, til Nettavisen.

At Hofstad Helleland bruker skolen som eksempel i sin Facebook-status, har fått flere til å reagere i kommentarfeltet og påpekt at slik saken først ble fremstilt ikke var tilfelle. Også Anthonsen synes det er rart.

- Jeg er overrasket over at folk ikke vil ha sannheten på bordet i denne saken. En lærer, som har vært borte fra skolen og ikke fått med seg alt, gjør en feil. Da hiver de seg over som gribber. På alle lærernes nettsider lå den riktige informasjonen, utenom hos en. Og selv om jeg gikk ut like etter og sa det var en misforståelse, så vil man ikke høre på sannheten.

- Rektor får skylda, igjen. Men vår skole tåler det. Vi er en nasjonal demonstrasjonsskole, og alle vet at vi feirer jul. Jeg har vært rektor her i nesten 20 år, og midt oppi denne ståheien har jeg sovet godt. Men de har brukt vår skole litt.

Byttet ut "jul"



Anthonsen sier det er skolens driftsstyre som bestemmer hvordan skolen skal gjennomføre markeringer, der hun selv ikke har stemmerett.

- Jeg synes vi skal ha juletradisjoner, men vi lever i et demokrati, og det er driftsstyret som bestemmer hvordan vi skal gjøre det. Neste år skal vi ha både gå i kirka og ha en samling, sier Anthonsen, og forteller at skolen har hatt samling, med 100 små utkledd som nisser som sang.

Hun sier videre at de ikke har endret på noen sanger, men at det i år var ønske om å gjøre endringer for å få med flere av barna.

- Vi byttet ut ordet «jul» i «julesamling» til desember-samling, fordi mange av de norske trossamfunnene som er annerledes ikke kan komme om det brukes «jul». Og i år klarte vi for første gang å samle alle barna, det var ingen avbud i år.

NYLUND SKOLE: Skolen ararngerte desember-samling, for å få flere barn med enn om de brukte ordet "jul". Skolen opplever i etterkant å bli tema for debatt.

Gamle og nye tradisjoner



Anthonsen sier Nylund skole holder på tradisjonene, de har i alle år gått i kirka før jul, og skolen pyntes med engler og nisser. Men hun peker også på at tradisjoner er noe som utvikles.

- Er det ikke rom for å prøve og feile, blir man stående i det gamle i årevis. Det er ikke bra det heller, et samfunn skal utvikle seg. Kan man ikke forandre på noe, så er ikke det heller måten tradisjoner går videre på – de skapes også for morgendagen. Her på Vestlandet var det veldig pietistisk i gamle dager, vi vil jo ikke ha det slik heller. Det er ikke bare kirkens tradisjoner som er i jula, det er mange. Og det er mange elementer som skal debatteres i den sammenheng, men man kan ikke knytte det til bare en skole.

- Til og med været forandre seg, ikke bare julesangene. Her regner det, i stedet for at vi har hvit jul. Vi synger om en hvit jul, men her er det grønt.

Ingen kommentar



Nettavisen har kontaktet Hofstad Helleland angående innlegget sitt, og hun svarerat Norge i dag er mangfoldig, både kulturelt, religiøst og verdimessig, og at vi ved det utfordres til å tenke igjennom hvordan vi forvalter den arv og historie vi har med oss.

På spørsmål om det hun skriver om skolen, har Nettavisen ikke fått svar

- Dette var det vi fikk til i dag, dessverre, opplyser kommunikasjonsavdelingen.