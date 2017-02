Rema: – Vi har merket det på omsetningen

ANNONSE

Rema 1000 har merket en nedgang i januar. Det kunne Nettavisen melde mandag.

Tirsdag kveld var Rema-sjefen Ole Robert Reitan gjest hos Ole Torp i programmet «Torp» på NRK1. Reitan innrømmet at de lokale aksjonene som følge av striden rundt salg av lokalt øl har kostet.

– Vi har hatt lavere omsetning i Tromsø og vi har hatt lavere omsetning i Bergen i noen uker. Den siste uken har vi veldig liten negativ omsetningseffekt, men for to-tre uker siden så var det mange som ville gi oss en tilbakemelding i form av å ikke komme å handle, og det merket vi selvfølgelig på omsetningen, sa Reitan.

Ifølge Aftenposten har Rema har tapt nær 90 millioner kroner i omsetning i januar.

– Det var også journalister som sto innenfor døren på butikken og spurte kundene om hvorfor de handlet på Rema, og fikk folk til å snu i døren, fortsatte han.

Torp ville vite om reaksjonene gjorde Reitan søvnløs.

GRILLET REMA-REITAN: Ole Robert Reitan var tirsdag kveld gjest hos Ole Torp i programmet «Torp».



– Nei, vet du hva? Nå har jeg prøvd å drive denne butikkjeden i 15 år og det har gått veldig bra. Noen ganger er vi veldig sikker på at det vi gjør er riktig på lang sikt. Det tror vi også denne gang, sa Ole Robert Reitan.

Rekord for Kiwi



Før helgen kunne Nettavisen melde at Kiwi hadde sin beste januarmåned siden starten i 1979.

Tall fra analysebyrået Nielsen, som er ansvarlig for oversikten over markedet, viser at de grønnkledde medarbeiderne hadde en markedsandel på 20,9 prosent.

Også lillebror Coop-eide Extra kunne melde om gode tall i januar.

Det er kanskje ingen overraskelse at Ole Robert Reitan og Rema 1000 nå skifter kurs. 2016 vil nok ikke gå inn i historiebøkene som et godt år for matvarekjeden.

Konkurrentene knuser Rema 1000

Kiwi og Extra regelrett valset over Rema 1000 i fjor. Det viser tall Nettavisen fikk tilgang til onsdag.

Vekstvinner Kiwi økte omsetningen med 5,28 prosent. Coop-eide Extra fikk en vekst på 4,97 prosent. Rema 1000, som er størst av lavprisaktørene, økte «bare» 0,29 prosent.

Det totale dagligvaremarkedet var i fjor opp 2,2 prosent fra året før.

Reitan-familiens matvareimperium klarer med andre ord ikke å holde følge med verken konkurrentene eller totalmarkedet.

Tallene, som er utarbeidet av analysebyrået Nielsen, viser omsetningen for såkalte «sammenlignbare butikker» hos kjedene – altså butikker som var åpen i hele tolvmåneders perioden.

