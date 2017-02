Rema 1000 boikotter Freias påskeegg

ANNONSE

Det er to måneder til påske, men snopet som følger med er allerede på vei inn i butikkhyllene. Og en av testvinnerne og stor-selgerne er da Freias påskeegg.

Her er vårt testpanels dom over påskegodteriet: - Påsken blir tusen ganger bedre!

Det vil si – hos Rema 1000 finner du ikke de populære fylte eggene i år. Årsaken er at sjokoladen fremdeles inneholder palmeolje, som Rema har sagt de ikke vil selge ettersom de vil ha et palmeoljefritt sortiment. Kjeden har fortsatt matvarer med palmeolje i hyllene, som Ritz-kjeks, men tar ikke inn nye produkter som inneholder palmeolje.

Freias påskeegg er en av stor-selgerne når det kommer til påskegodis, og eier Mondelez sier de ikke vil slutte med palmeolje, så sant den som benyttes er bærekraftig og RSPO-sertifisert.

- Rema har et godt samarbeid med Mondelez, det skal vi fortsette å ha og vi vil tilby mange av deres produkter i våre butikker. Men da vi i fjor varslet at vi ville ta ut påskeeggene dersom de ikke fjernet palmeoljen, må vi holde vårt løfte til kundene når de ikke har klart å komme i mål med dette produktet, sier kommunikasjonsrådgiver og miljøsjef i Rema, Kaia Østbye Andresen,til E24.

Tidligere har Freia uttalt at de ikke kan lage eggene uten palmeolje.

Påskeeggene inneholder 20 prosent palmeolje, og det er ifølge Mondelez med på å skape konsistens og smak, og umulig å finne en erstatter for. Selskapet har derimot fjernet palmeolje i andre av sine produkter, som i Kvikk Lunsj.

- Dette er det gjort en vurdering av gjennom flere år. Palmeoljen har unike egenskaper som ingrediens i sjokoladen, og derfor har vi beholdt den. Den er helt avgjørende for skillet mellom hardt skall og mykt innhold. Det finnes ikke noe alternativ. Påskeeggene kan ikke lages uten palmeolje, så «worst case scenario» er at det blir ingen påskeegg, fortalte Celin Huseby, kommunikasjonsdirektør i Norden for Mondelez, til Nettavisen ifjor.

Konkurrenten Nidar, som også har påskeegg med melkefyll, har nå fjernet palmeolje fra sitt produkt. Huseby mener de to produktene ikke kan sammenlignes.

- Det blir som å sammenligne epler og pærer.

Ikke farlig



Diskusjonen om palmeolje i påskegodtet startet for et par år siden. En av dem som satte saken på dagsorden var blogger Sophie Elise Isachsen. Regnskogsfondet har i flere år pekt på at produksjonen av palmeolje er med på å utrydde uvurderlig regnskog. Det finnes derimot også bærekraftige palmetreplantasjer.

Palmeolje er ikke farlig, selv om det i større mengder ikke er direkte sunt.

- Det er ikke farlig å spise palmeolje. Og det er ingen grunn til å være redd for å spise produkter som inneholder palmeolje, Men blir det for mye, så er det ikke heldig. Palmeolje inneholder vesentlig mer mettet fett enn de fleste andre vegetabilske oljene, og vi vet at mettet fett har en ugunstig effekt på blodlipidene har Guro Berge Smedshaug, seniorrådgiver i Helsedirektoratet tidligere uttalt til Side2 .

Rema understreker at boiktten av Freias påskeegg ikke har noe med bestevenn-ordningen å gjøre.

