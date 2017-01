Rema 1000-butikk opplever 20-30 prosent nedgang etter Mack-krangel

ANNONSE

I forrige uke kom beskjeden om at bryggeriet Mack må kutte 30 stillinger etter at de mistet avtalen sin med Rema 1000.

Nå skriver iTromsø at Rema 1000-butikken i Nordkjosbotn - hvor Mack sitt bryggeri ligger - har merket en stor nedgang i omsetningen etter at ølprodusenten ble kuttet ut.

Les mer her: Her er Rema 1000s nei-liste

Les også: Ber øl-venner boikotte Rema

- Det har vært en betydelig nedgang. Det blir litt skyting fra hofta, men omsetningen har gått ned mellom 20 og 30 prosent, sier daglig leder ved butikken, Rune Skogstad til avisen.

Også Nordlys har omtalt saken.

Selv om Mack ikke blir å finne i Rema-butikker over hele landet, har kjeden sagt at de ønsker å selge ølet i de tre nordligste fylkene.

Les også: 30 må gå i Mack - etter brudd med Rema

Les også: Rema 1000 skal selge Mack-øl i Nord-Norge

- Omsetningssvikt på halv mill.

Også en Rema 1000-butikk i Bardufoss har merket konsekvenser av kjedens nye strategi.

- Vi har totalt så langt i år hatt enn omsetningssvikt på en halv million kroner. Og ferskvarer og meieriprodukter for tusenvis av kroner må kastes, sa Vegar Gystad, Rema-kjøpmann i Bardufoss til avisen Nye Troms tidligere denne måneden.

Les også: Folkeopprør mot Rema 1000 i sosiale medier: – Boikotter heretter Rema grunnet bestevenn-strategien

Les også: Disse Coca-Cola- og Monster-produktene forsvinner

Les også: Professor: Remas «bestevennesavtale» har gitt dem «Mack-gate»

- Boikotter Rema

Det skapte stort engasjement da det ble kjent at Mack og andre kjente merkevarer ble droppet av Rema fordi kjeden hadde valgt konkurrerende merkevarer som sine såkalte «bestevenner» i stedet for dem. Noen forbrukere gikk så langt at de truet med boikott.

Les også: Rema kaster Lerum syltetøy ut av hyllene

«Boikotter heretter Rema grunnet "bestevenn" strategien. Hvis Aass, Mack og andre norske produsenter ikke blir å finne i deres butikker blir ikke jeg å finne heller! Oppfordrer ALLE mine venner og kjente og deres venner og kjente til å gjøre det samme da Rema setter norske arbeidsplasser på spill! Håper det norske folk viser makten vi besitter så vi fortsatt kan kjøpe Aass øl og Kims potetgull!», skrev en på facebook-siden til Rema.



«Tror REMA bommer big time med denne strategien. Og de undervurderer forbrukerne. Og da blir det som det blir. Lastet i dag ned app'en Æ, og den er også i dag slettet.»

- Vil skille oss ut

Allerede i oktober i fjor varslet Rema at de framover ville kjøre en annerledes strategi for hvilke varer de skal selge i butikkene sine.

Bakgrunnen er at de er lei Norgesgruppens (som eier Kiwi, Meny, Joker og Spar) dominans i forhandlingene mellom butikkjedene og leverandørene.

- Vi har over lang tid tilpasset oss Norgesgruppens måte å forhandle med leverandørene. Det er det nå slutt på. Vi vil ta andre valg de neste fem årene, og vi vil skille oss ut fra de andre kjedene med et tettere og mer langsiktig samarbeid med enkelte leverandører, sa konserndirektør for strategi og innkjøp i Rema 1000 Norge, Lars Kristian Lindberg til Aftenposten den gang.