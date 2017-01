Rema 1000-butikk tapte en halv million på Rema-boikott

ANNONSE

- Vi har totalt så langt i år hatt enn omsetningssvikt på en halv million kroner. Og ferskvarer og meieriprodukter for tusenvis av kroner må kastes, sier Vegar Gystad, Rema-kjøpmann i Bardufoss til avisen Nye Troms i forrige uke.

Han sier til avisen at mandagen etter lanseringen var omsetningen 40 prosent lavere enn på tilsvarende dag i fjor. Han sier også at 100 liter utgått melk måtte helles i toalettet.

Vurderer nedbemanning

Rema har kuttet ut en rekke varer som en del av lanseringen av Æ. Blant annet har det skapt stort engasjement at Rema ville kutte ut det nordnorske Mack-ølet.

Et resultat av omsetningsnedgangen er at kjøpmannen allerede må vurdere nedbemanning.

– Vår økonomiske situasjon gjør at vi må tenke i de baner. Vi klarer ikke drive lenge med så stor omsetningssvikt, så vi er nødt å handle raskt og tilpasse butikken for at den skal overleve, sier Gystad.

Merker ikke nedgang

Kommunikasjonsdirektør Mette Fossum sier til Aftenposten at de merker at det går ut over omsetningen enkelte steder. Hun presiserer imidlertid at det ikke gjelder flesteparten av Remas butikker.

SVEKKELSE: Rema-sjef Ole Robert Reitan var med å presentere Æ 4. januar. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

- De aller fleste butikkene merker ikke nedgangen, sier hun.

Kari Østbye Andresen i Rema 1000s informasjonsavdeling sier dessuten til Aftenposten at det ikke stemmer at butikker har 40 prosent nedgang i omsetningen.