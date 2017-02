Rema 1000 fjerner Hansa-øl fra sine kjølelagere i Hordaland

ANNONSE

Hordalendinger kan ikke lenger forvente å finne favorittølet kaldt. Nå er Hansa ute av kulda, og inn i « varmen» hos Rema 1000.

- Først og fremst går dette utover forbrukerne, sier KAM direktør i Hansa Borg bryggerier, Morten Omland i Hansa til Nettavisen.

Ikke fått en forklaring



Han forteller at de ikke har fått noen forklaring på endringene siste dagene, men forholder seg til hva Rema 1000 velger å gjøre.

Les også: Rema 1000 lokker sure ølkunder med billig kjøtt

Nå blir det fremdeles salg av iskaldt øl hos de andre kjedene.

- Vi selger iskald øl fra kjøleskap hos blant annet Kiwi og Extra og de finnes det mange av. Så får Rema 1000 selge det de mener er riktig overfor sine kunder.

Marginal plass til CB og Borg



De nye bestemmelsene går også utover CB og Borg som får marginalt på kjøl.

- Dog kun for større butikker med seks kjøleskap, mens med fire kjøleskap blir det ikke noe plass, sier Omland.

Rema 1000 ønsker ikke å kommentere saken til Nettavisen.

Les også: Ølsalget til Rema stuper med ny markedsstrategi

For knapp en måned siden var det rene folkeopprørert mot Rema 1000 i sosiale medier etter at det kom frem at Mack, Ass og Hansa Borg- produkter kuttes i Rema 1000- butikker i 18 av landets 19 fylker.

Ifølge E24 har Hansa Borg sittet i møter med Rema 1000 siden i høst. Bryggeriet får kun en mindre lokalavtale for Hordaland, Østfold og Vest-Agder.

Fra salg av 14,5 millioner liter produkter i Rema-hyllene i 2015, styrer de mot kun estimerte én million i år gjennom den nye avtalen, ifølge egne beregninger.