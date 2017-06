ANNONSE

Mens Rema sliter med omsetningen så langt i 2017, øker konkurrentene. Norgesgruppens Kiwi har så langt i år vokst med 2,6 prosent og Coop Extra med 4,4 prosent, ifølge konfidensielle tall fra analysebyrået Nielsen som Aftenposten har fått tilgang til.

I mars falt Remas omsetning med 7,1 prosent, ifølge VG. Den gang innrømmet Rema-sjef Ole Robert Reitan at det var krevende tider, og at enkelte kjøpmenn lider mer enn andre. Blant grunnene for tilbakegangen i noen områder nevnes Remas valg av Ringnes-øl, som gjorde at mange andre ølsorter ikke var å finne i butikkene. Dette har slått ut på forbrukernes valg av dagligvarebutikk.

Hvis denne utviklingen fortsetter, vil Kiwi ha gått forbi Rema som landets største lavpriskjede innen utgangen av året, skriver Aftenposten. Rema mener på sin side at kjeden vil klare å snu den negative utviklingen.

