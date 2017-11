Rema 1000 knuser konkurrentene på smågodt

Ingen andre pusher mer smågodt enn Rema-sjef Ole Robert Reitan.

Tall fra analysebyrået Nielsen, som er ansvarlig for oversikten over markedet, viser at det er Rema 1000 som selger mest smågodt i Norge.

Dette til tross for at de er minst av landets tre største matvarekjeder.

Ingen av de andre kjedene er i nærheten av å omsette for like mye som Rema-sjef Ole Robert Reitan og hans dagligvareforretninger.

En oversikt viser at Rema har solgt smågodt for 355 millioner kroner så langt i år, ut uke 40.

Til sammenligning har Norgesgruppen, som er nesten dobbelt så stor som Rema 1000, en omsetning på 323 millioner kroner i samme periode.

Gir Rema-kundene det de vil ha



– Kundene våre foretrekker smågodt når de skal kjøpe seg noe å kose seg med. Derfor selger vi mye smågodt. Når det er sagt, viser tallene våre at vi selger mindre godteri totalt sett enn det markedsandelen vår tilsier, skriver kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000 i en E-post til Nettavisen.

På nettsidene til Reitan-giganten heter det at «vi bør spise mer grønnsaker, mer fisk og sjømat, mindre salt, mindre sukker og en større andel umettet fett i forhold til mettet fett, og matbransjen har kanskje det største ansvaret av alle».

– Er det et mål for Rema 1000 å selge mest smågodt?

– Målet vårt er å gi kundene våre de varene de vil kjøpe til lave priser, fortsetter hun.

Norgesgruppen, som eier Kiwi, Meny, Spar og Joker, er ordknapp om smågodt-tallene.

– Vi har ingen kommentar til disse tallene som for øvrig ikke dekker utviklingen i hele markedet, skriver kommunikasjonsdirektør Per Roskifte til Nettavisen.

Han ønsker ikke å si noe om utviklingen fra år til år.

Smågodt-kriger er vekstvinner



Matvarekjeden som startet smågodt-krigen før halloween selger minst. Coop kan vise til en totalomsetning av smågodt på 248 millioner kroner ut uke 40.

– Vi ønsker ikke å kommentere de konkrete salgstallene og utviklingen på smågodt. Men vi ser at selv om Coop har fått mye medieoppmerksomhet knyttet til en kortvarig priskampanje på smågodt, er det særlig våre kampanjer og medlemsbonus på sunnere varer som våre kunder har oppdaget og kjøper, skriver kommunikasjonssjef Harald Kristiansen til Nettavisen.

(Saken fortsetter under bildet.)

GIKK TOM: Coop Mega dumpet smågodt for 30 kroner for kiloen før halloween.



Han viser til at Coops lavpriskjede Extra er vekstvinner på tvers av alle butikktyper innenfor frukt og grønt med nesten ti prosent organisk vekst så langt i år.

Les også: Dropper «smågodt-priskrigen» – selger heller grønnsaker

– Dette er varegrupper som særlig treffer yngre kunder. Et representativt eksempel er Extra Kallerud som har økt frukt og grønt-omsetningen med 34 prosent i år fra 4,1 til 5,5 millioner kroner. Denne butikken har to Rema-butikker som nærmeste nabo, fortsetter han.

Hva synes du om smågodt-krigen i dagligvarehandelen? Si din mening i kommentarfeltet!

Mest sett siste uken