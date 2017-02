Rema 1000 lokker sure ølkunder med billig kjøtt

ANNONSE

Rema 1000 kjører store priskutt på kjøtt, fisk, ferdigmat, pålegg, spekemat og ost. Matvarekjeden lover 20 prosent avslag til alle som bruker appen Æ i Hordaland eller Troms.

Lavprisgiganten har fått gjennomgå etter at utvalget av de lokale ølsortene Hansa og Mack har blitt redusert til et minimum i disse fylkene.

Omdømmetrøbbel



Dagligvareekspert og høyskolelektor Odd Gisholt er ikke overrasket over det lokale priskuttet.

– Dette er helt klart rabatter for å lokke tilbake kundene. Du skal ikke være veldig begavet for å skjønne det, sier han til Nettavisen.

KRITISK: Dagligvareekspert Odd Gisholt har aldri før sett tilsvarende rabatter hos Rema 1000.

Gisholt mener Rema 1000 har omdømmeproblemer. Dette prøver de nå å snu.

– De taper markedsandeler – ganske betydelig. Det er vel det Rema prøver å reparere på der hvor har vært vanskeligst for dem, sier han til Nettavisen.

Det er snart to måneder siden Rema 1000 lanserte appen Æ som skal gi kundene rabatter på varene kundene kjøper mest.

Har aldri sett tilsvarende rabatter

Selv avviser Rema 1000 at tilbudet på 20 prosent på ferskvare er ekstraordinært. Det er butikk som vanlig.

– Vi har i alle år kjørt regionale og lokale kampanjer og tiltak i ulike deler av landet. Da vanligvis gjennom kundeaviser og lokal annonsering. Det nye nå er at vi kan bruke Æ i tillegg til dette, sier kommunikasjonsrådgiver Kaia Østbye Andresen til Nettavisen.



– Hvorfor nettopp Hordaland og Troms? Dette er jo områder hvor Rema 1000 har fått mye negativ omtale. Prøver dere å lokke kundene tilbake?

– Som sagt har vi i alle år kjørt regionale og lokale kampanjer og tiltak i ulike deler av landet, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Det er en forklaring Odd Gisholt ikke fester lit til.

– Sånne kraftige rabatter i enkelte områder har jeg aldri sett før fra Rema 1000. Det er helt åpenbart for å reparere et dårlig omdømme. Nå er jeg spent på hvem som må ta regningen for rabattene, Ole Robert Reitan eller kjøpmennene, sier dagligvareeksperten.

Rema 1000 har tidligere uttalt til Nettavisen at de «har merket en nedgang i noen lokale markeder».

Lavpriskjeden har i tillegg fått mye oppmerksomhet på grunn av sin «bestevenn»-strategi, hvor flere leverandører har blitt kastet på dør.

