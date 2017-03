Rema 1000 og Mack enige om avtale

ANNONSE

- Dette er en viktig seier for Mack og for forbrukerne i Nord-Norge som med tydelighet har sagt at de ønsker Mack hos Rema1000, sier administrerende direktør i Mack, Harald Bredrup i en pressemelding.

Den nye avtalen innebærer at øl fra Mack fortsatt vil selges i Rema 1000 sine butikker i de tre nordligste fylkene.

- Gjennom denne avtalen befester vi vår posisjon som et sterkt regionalt bryggeri, også i Rema. Nå vil jeg bare oppfordre forbrukerne i landsdelen til å støtte opp under sitt favoritt-øl neste gang de handler hos Rema 1000, fortsetter Bredrup i Mack.

- Svært glad

Administrerende direktør for Rema Kategori og innkjøp, Lars Kristian Lindberg var i dag i Tromsø for å markere avtalen, kommer det frem i pressemeldingen.

I januar kom beskjeden om at bryggeriet Mack må kutte 30 stillinger etter at de mistet avtalen sin med Rema 1000. Det er usikkert hva som skjer etter at den nye avtalen er kommet på plass.

- Vi er svært glade for at vi i dag kan markere at vi har landet en avtale som sikrer kundene våre sitt favoritt-øl i våre butikker i Nord, sier Lindberg.

- Sverger til Aass

Også i Drammen skapte det stort engasjement da matvaregiganten gikk til ølkrig med det lokale bryggeriet Aass. Remas nedskjæring i sortimentet, som følge av den nye bestevenn-strategien, har skapt sterke reaksjoner på nyåret.

Drammens Ølets Venner oppfordret også til boikott av Rema fordi Aass er blant ølsortene som forsvinner til fordel for Remas såkalte «bestevenner».

«Vi er over 40.000 ølvenner som sverger til AASS øl fra Drammen. Medlemmene er fra det ganske land og litt til (...) og nå vil dere begrense vår adgang til dette?» skriver gruppa på Facebook og oppfordrer sine medlemmer:

«Vennskap kommer og vennskap går. Drammens Ølets Venner vil nå anbefale alle sine medlemmer til å søke nye venner som kan tilby sortimentet av det gode Aass-ølet fra Drammen».

- Sterk posisjon

Ifølge pressemeldingen har engasjementet for sitt favorittøl fra folk i Nord-Norge gjort inntrykk.

I enkelte butikker i Nord-Norge har Mack-krangelen ført til betydelig nedgang i omsetning.

- Engasjementet som vi har sett de siste månedene viser med tydelighet at Mack har en sterk posisjon i Nord-Norge, sier Lindberg i pressemeldingen.

