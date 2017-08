Rema 1000 taper markedsandeler

Nytt nederlag for Rema-kjøpmennene.

SKØYEN (Nettavisen): Ole Robert Reitan og Rema 1000 fortsetter å tape markedsandeler.

Ferske tall fra analysebyrået Nielsen, som er ansvarlig for oversikten over dagligvaremarkedet, viser at Reitan faller fra en markedsandel på 24,4 prosent ved utgangen av 2016 til 23,7 prosent etter årets første seks måneder.

Rema tar ikke utviklingen så tungt.

– Nå begynner markedet å normalisere seg, og vi er der vi mener vi bør være på markedsandeler. Etter en krevende start på året, ser vi nå av egne tall for juli at vi er i ferd med å snu utviklingen. Vi etablerer flere butikker enn våre konkurrenter, og er optimistiske med tanke på andre halvår 2017, skriver administrerende direktør Jan Frode Johansen i Rema Franchise i en tekstmelding til Nettavisen.

Ny rekord



For Coop går det langt bedre. Kjeden opplever en vekst på 0,7 prosentpoeng til en markedsandel på 29,2 prosent, viser bransjetallene.

Extra er lokomotivet for Coop. Lavpriskjeden har en vekst i markedsandelen på 1,4 prosentpoeng. Det betyr klingende mynt i kassen. Lavpriskjeden omsetter melk og brød som aldri før.

Nettavisen kunne mandag melde at Extra ved utgangen av juli har omsatt dagligvarer for 12,2 milliarder kroner. På samme periode i 2016 hadde kjeden en omsetning på 10,7 milliarder kroner.

– I motsetning til hos andre lavpriskjeder, så er det kunden som er vår beste venn, sa kjededirektør Christian Hoel i Extra til Nettavisen mandag.

Giganten blir større



Og sist, men ikke minst: Norgesgruppen har en vekst på 1 prosentpoeng til 43,1 prosent.

Kiwi er det største butikkonseptet til Norgesgruppen, og kjeden hadde en vekst på 1 prosentpoeng.