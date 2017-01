Rema går i strupen på Coop Medlem og Trumf med Æ

ANNONSE

Det erfarer Nettavisen fra kilde i Rema-systemet.

Det skal være snakk om en app med mulighet for et kundefordelsprogram, samt rabatter på varer man handler mye av.

Kilden opplyser også at Rema vil komme med et tilbud tilsvarende det Kiwi har på frukt.

NY APP. Rema-sjefen Ole Robert Reitan presenterer en ny app med kundefordelsprogram og lave priser onsdag, ifølge det Nettavisen erfarer.

Kiwi Pluss-kunder har i dag opp til 9,5 prosent rabatt på frukt og grønt.

Lanseres i dag

Programmet for Æ skulle presenteres som en nyhet på Clarion Hotel Gardermoen, The Qube klokken 13.30 onsdag. Remas kjøpmenn samles til et møte klokken 10 på Gardermoen samme dag.

Rema 1000 har annonsert at de vil komme med en ny satsing under navnet "Æ". Kjeden har imidlertid vært svært tilbakeholdne med å gi mer informasjon om hva det innebærer.

På Patentstyrets hjemmesider kommer det frem mandag at Rema 1000 hadde søkt om patent til å bruke merkevaren Æ i syv kategorier, blant annet kundelojalitetstjenester og kundeklubb-tjenester. Det har Remas hovedkonkurrenter Coop og Norgesgruppen, med henholdsvis Coop Medlem og Trumf/Kiwi pluss.

Tapt terreng

Rema har tapt terreng til Coop og Norgesgruppen det siste året. Coop gikk forbi Rema da de kjøpte opp Ica Norge i 2015, og markedslederen Norgesgruppen har også hatt en sterkere utvikling enn Rema.

- Taperen har vært Rema og det har ikke Reitan likt. Det har vært rykter om at de ville selge hele kjeden, men det klarte de ikke og prøver seg i stedet på egenhånd. Det blir vanskelig, siden de andre kjedene ikke er noen smågutter, sier dagligvareekspert Odd Gisholt i BI til Nettavisen.