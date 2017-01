Rema innfører ti prosent rabatt på utvalgte varer

ANNONSE

Det fremgår av markedsmateriell som Nettavisen har fått tilgang til.

En rabatt på 10 prosent på frukt og grønt for Remas fordelskunder vil være bedre enn rabatten på 9,5 prosent på frukt og grønt som Kiwi Pluss-kunder får.

Les også: Rema går i strupen på Coop Medlem og Trumf med Æ

En rabatt på ti prosent på de ti varene den enkelte kunde handler mest av vil være en nyvinning for en dagligvarekjede i Norge. Den indikerer at Rema går hardt til verks i den stadig tøffere kampen om dagligvarekundene.

Ægo?

Nettavisen meldte tidligere onsdag at Remas Æ-satsing vil være en app med mulighet for et kundefordelsprogram, samt rabatter på varer man handler mye av og et tilbud på frukt.

Det har også vært snakk om at Rema vil innføre en hjemkjøringstjeneste liknende tjeneste Vigo, som Rema har i Danmark. Rema registrerte allerede i oktober 2016 domenen ægo.no og aego.no. Nettavisen har imidlertid ikke fått bekreftet hvorvidt en slik tjeneste er en del av lanseringen onsdag.

Les også: Dagligvareekspert spår at forbrukerne vinner på Rema-lansering

Presenteres onsdag

Programmet for Æ skulle presenteres som en nyhet på Clarion Hotel Gardermoen, The Qube klokken 13.30 onsdag. Remas kjøpmenn var samlet til et møte klokken 10 på Gardermoen samme dag.

Rema 1000 annonserte i romjulen at de vil komme med en ny satsing under navnet "Æ". Kjeden har imidlertid vært svært tilbakeholdne med å gi mer informasjon om hva det innebærer.

Les mer her: Rema 1000 stjeler triksene fra Uber

Dagligvareeksport Odd Gisholt ved BI sa til Nettavisen før lanseringen at lavere priser er nødt til å være en sentral del av Æ-satsingen til Rema.

- For å ta igjen markedsandeler fra Coop og Norgesgruppen, er Rema nødt til å komme med nye varer med latterlig lave priser, sier Gisholt.

- For forbrukerne er dette uten tvil veldig positivt. Økt konkurranse betyr nye, spennende varer til lavere priser, sier han.

Les også: - Nei takk, Reitan! Vi er ikke interessert i å vite om sex-livet ditt!