Rema tar grep: Kvitter seg med flere Coca-Cola-produkter

Rema har inngått en avtale med Ringnes og de to blir dermed «bestevenner» de tre neste årene, ifølge E24. Som en følge av dette nære samarbeidet, velger Rema å kvitte seg med flere produkter fra blant annet Coca-Cola.

Tidligere har det blitt klart at Rema kvitter seg med Kims-produkter.

Nå følger altså Coca-Cola etter.

Beholder original og zero



Rema 1000 bekrefter overfor E24 at Coca-Cola original og Coca-Cola Zero blir de eneste gjenværende brustypene fra Coca-Cola-merkevaren hos Rema i 2017.

Det betyr at produkter som Fanta, Sprite, Urge, Kuli og Tab X-tra forsvinner fra sortimentet.

Kommunikasjonssjef Mette Vinther Talberg i Coca-Cola forteller derimot at brusleverandøren fortsatt er i forhandlinger med Rema 1000 om samarbeidet i 2017.

– Vi er fortsatt i forhandlinger, så ingenting er avklart ennå, sier hun til E24.

- Nytter ikke å sutre



Da det nylig ble kjent at Rema brøt med Kims, fortalte kommunikasjonsdirektør i Orkla, Robert Rønning, til Side 2 at selskapet nå ser fremover.

- Slik er situasjonen nå. Det nytter ikke å sutre over dette. Nå tenker vi heller framover og håper at Kims potetchips blir attraktive igjen for Rema 100 om en stund igjen.

Ifølge Rønning skal det nå gjennomføres en nedtrappingsplan hvor potetgullet gradvis blir borte fra hyllene til gigant-kjeden. Om noen måneder vil forbrukerne ikke kunne finne Kims potetchips på handleturen i Rema 1000-butikkene.

Priskrig

Nylig lanserte Rema et omfattende fordelsprogram for sine kunder, med ti prosent rabatt på frukt og grønt, samt ti prosent rabatt på de ti varene hver enkelt kunde handler mest av.

Det utløste en priskrig der Coop Extra svarte med å innføre 11 prosent rabatt på frukt og grønt for alle som benytter seg av Coop-appen.

Kiwi svarte med å doble sin rabatt på fersk frukt og grønt fra 7,5 til 15 prosent for alle Kiwi Pluss-medlemmer.