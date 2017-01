Rema-topp møter Mack-ledelsen for å løse ølstrid

ANNONSE

– Jeg har ikke snakket med dem ennå, men jeg håper de er like interessert i å komme fram til en løsning som jeg er, sier Lindberg til Nordlys.

Søndag ble konflikten med Rema 1000 diskutert på et ekstraordinært styremøte hos Mack. Lindbergs møte med ledelsen i Tromsø-bryggeriet holdes i Oslo mandag.



– Jeg tilbød meg å reise opp til Tromsø, men Mack-ledelsen er i Oslo på mandag, så møtet avholdes der, opplyser Lindberg som er administrerende direktør for kategori og innkjøp i Rema 1000, til NTB.

Frykter for eksistensen

Bakgrunnen for striden er Remas nye strategi som innebærer en satsing på lokale ølbryggerier i lokalmarkedene, og Mack er en av flere leverandører som vil slite med å få hylleplass.

Mack-direktør Harald Bredrup frykter at det får konsekvenser for ølbryggeriets 120 ansatte dersom produktene forsvinner fra de aller fleste Rema-butikkene.

– Vi er ikke ferdig forhandlet, men det som ligger på bordet, ser ikke bra ut. Det er en kraftig reduksjon i volum, og det som ligger til grunn for det, er Remas bestevennavtale med Carlsberg, sa Bredrup til avisen lørdag.

– Dette kan potensielt true hele eksistensgrunnlaget vårt. Nå trenger vi forbrukernes hjelp, og at de bruker sin kundemakt, sier han.

Prisøkning

Lindberg påpeker at innkjøpsprisen på ølet fra Mack er helt avgjørende for om det blir noen avtale, og dermed om ølet blir å finne i Rema-butikker også utenfor lokalmarkedet i Troms i framtiden. Han sier Macks prissøkning er 10 prosent høyere enn hos konkurrentene.

– Vi er opptatt av å holde prisene lave, og det har vi gjort i over 30 år. Mack øker sine priser med 25 prosent, og det vil bli flere kroners prisøkning i våre butikker. Det er ikke kundene tjent med, sier Lindberg.

Mack-direktør Harald Bredrup avviser på sin side at konflikten dreier seg om uenighet om pris. Remas Carlsberg-avtale skviser dem ut av markedet, gjentar han.

– Med Remas bestevennløsning står vi i fare for å miste 90-95 prosent av volumet i deres butikker. Å dreie denne konflikten inn mot pris, mener jeg blir helt feil, sier Bredrup uten å ville utdype dette noe nærmere.

Lokale bryggerier

Rema 1000 varslet i helgen at de ønsker å velte om på et dagligvaremarked som i stor grad er begrenset til produkter fra et fåtall store leverandører. Nå skal det ryddes hylleplass til mindre, lokale leverandører.

I tillegg til Mack, skal leverandører som Aass i Drammen og Hansa i Bergen beholdes i lokalmarkedene i den nye strategien. Nye produkter fra Grans Bryggeri i Sandefjord vil imidlertid fortsatt tilbys i butikker over hele landet.

Inn i hyllene kommer lokale øl- og brusprodusenter – som Tøyen Cola, Sagene Bryggeri og Kolonihagen.

Tror på løsning

Lindberg forsikrer at planen hele tiden har vært at avtalen med Mack skal landes, og at øl fra bryggeriet som kaller seg verdens nordligste, også i framtiden kan tilbys i alle deres butikker i Nord-Norge.

– Det har alltid vært, og vil fortsatt være, selvfølgelig at vi skal selge Mack-øl i nord. Vårt fokus nå er å komme til enighet med Mack om omfanget for 2017 da de er en viktig leverandør i nord. Jeg er overbevist om at vi kommer fram til en god avtale for begge parter – og for kundene våre, sier Lindberg til NTB. (©NTB)