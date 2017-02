Remas bacon-pakke på 400 gram veide i virkeligheten kun 220 gram

ANNONSE

Det kan være smart å sjekke om kjøttet du kjøper faktisk veier like mye som det står på pakningen.

Det fikk Per Kristian Djuvsland fra Stavanger erfare.

I helgen kjøpte han en liten pakke bacon på den lokale Rema 1000-butikken på Hillevåg i Stavanger.

- Jeg reagerte på at prisen var litt høy, men tenkte ikke så mye over det. sier Djuvsland til Nettavisen.

Veide kun 220 gram

Vel hjemme så Djuvsland at han hadde betalt for en pakke på 400 gram. Da han løftet pakken opp, kjente han imidlertid at pakken måtte veie mye mindre.

Han bestemte seg for å veie den. Vekten viste 220 gram, altså 180 gram mindre enn det som sto på pakningen.

Djuvsland la opp en video på Facebook som viste at han veier pakken. Der ser man at pakningen på 400 gram i virkeligheten veier kun 220 gram.

Som kommentar til videoen skriver Djuvsland at «Æ håper ikke dette er nye måten Rema tenker å tjene mer penger på», med henvisning til Rema 1000s nye satsing, appen Æ.

Over vektavviket

Rema 1000 skriver til Nettavisen at myndighetenes retningslinjer tillater et vektavvik på pluss, minus fem prosent. Avviket til Djuvsland altså på 45 prosent.

Kvalitetssjef Martina Rabsch i Rema 1000 beklager også det som skjedde.

- Her har kunden opplevd et vektavvik på det nevnte produktet, noe som er svært beklagelig. Dette skal selvsagt ikke forekomme, skriver Rabsch i en mail til Nettavisen.

Hun skriver videre at alle produkter veies under produksjon. Remas leverandør benytter automatiserte prosesser og manuelle stikkprøver for å sikre at produktene forlater fabrikken med korrekt oppnevnt vekt.

- Vektavvik er sjeldent, men kan dessverre forekomme. Her har det beklageligvis vært en svikt i rutinene ved pakking. Kunden er vår øverste sjef og skal føle seg trygg på å finne produkter av høy kvalitet til korrekt oppgitt vekt når de handler hos oss, skriver hun.

Rema har vært i dialog med kunden og Rabsch sier at de setter stor pris på tilbakemeldingen han ga oss.

- Vi følger opp vektavviket tett med leverandør for å unngå lignende hendelser i fremtiden, sier Rabsch.

Får ny pakke

Djuvsland bekrefter at den lokale Rema 1000-butikken har allerede beklaget hendelsen. Kjøpmannen har lovet Djuvsland en ny pakke med bacon.

- Så nå har jeg 200 gram bacon som ligger og venter på meg, sier Djuvsland.

Han tror ikke hendelsen skyldes ond vilje fra Remas side.

- Jeg ble ganske overrasket, men jeg tror ikke dette er gjort med vilje. Her er det nok snakk om en menneskelig glipp, sier Djuvsland.

Djuvsland understreker at han ikke har hatt noen dårlige erfaringer med Rema tidligere.

- Men det finnes nok flere slike tilfeller der man betaler for mer enn man får i virkeligheten. Det er bra å hjelpe butikkene å bli bedre på dette områder, sier han.

