Renovasjonsgiganten RenoNorden er konkurs.

Artikkelen oppdateres!

Renovasjonsselskapet RenoNorden, som driver med søppelhenting og renoveringstjenester i Norden, slår seg selv konkurs. Det melder selskapet i en børsmelding mandag kveld.

RenoNorden skriver i børsmeldingen at de siden 9. september har vært i forhandlinger med kommuner for å avslutte ni kontrakter der selskapet har drevet renovasjon med tap.

Dette er kontrakter som RenoNorden inngikk i 2015 og 2016. Målet har vært å komme seg ut av kontraktene som har gitt selskapet et negativt driftsresultat.

Selskapet melder at de ikke har klart å komme fram til en tilfredsstillende løsning, og at långiverne er informert om dette. Långiverne, DNB og Den Danske Bank har som et resultat av dette, informert RenoNorden AS og RenoNorden ASA om at selskapene ikke vil få utbetalt mer lån.

- Derfor vil begge enheter slå seg konkurs umiddelbart, står det i børsmeldingen.

Bankene vil fortsette å støtte RenoNordens virksomheter i Danmark, Sverige og Finland.

Har du sett denne populære videoen?