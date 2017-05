RenoNorden-investorer gikk på kjempesmell

ANNONSE

- Det er veldig beklagelig at dette har skjedd for de som har investert i oss, sier Harald Rafdal, konsernsjef i RenoNorden, til Nettavisen.

Norske RenoNorden, som driver med søppelhenting og renoveringstjenester i Norden, gjennomførte en emisjon i selskapet i februar. Der gikk investorer inn med 350 ferske millioner kroner i det kriserammede selskapet til en krone pr aksje.

Det skulle vise seg å bli en svært dårlig investering.

Søppeltrøbbelet i Oslo har bare tapere, ingen vinnere

Kjempeskrell

Kun uker etter at de nye aksjen ble notert på Oslo Børs, sendte selskapet ut et resultatvarsel hvor de kunngjorde at selskapet ville ha svak lønnsomhet ut året.

Aksjen falt da umiddelbart 28 prosent.

Mandag kveld kom det mer dårlige nyheter fra selskapet. Selskapet skriver nå at de vil gjøre tapsavsetninger på rundt 240 millioner kroner og er i ferd med å bryte lånebetingelsene med bankene.

Søppelaksje rett i bøtta

De varsler nå at de vil vurdere forskjellige spare- og restruktureringstiltak. Det sistnevnte er sjeldent gode nyheter for aksjonærer, og kan bety at de nåværende aksjonærene blir vannet ut, enten gjennom en ny emisjon eller ved at gjeld blir gjort om til egenkapital.

BØRSUTVIKLINGEN TIL RENO: Verdien på RenoNorden-aksjen har falt kraftig siden starten av februar.

Aksjen faller nå hele 50 prosent tirsdag. RenoNorden-aksjen prises nå til 0,44 kroner, altså under halvparten av kursen på én krone som investorene gikk inn på i februar.

- Dårlig selskapsledelse

Investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet var svært kritisk til selskapet allerede etter den første resultatvarselet i mars.

Da kom han med en knallhard anbefaling om å skrote søppelaksjen.

- Når man ikke kan stole på management, da bør man heller ikke eie aksjen, skrev Hauglund i mars.

Økonomen er enda mindre imponert nå.

Børs: Økonom skroter søppelaksje

- Det burde ikke være en overraskelse at det dukker opp mer grums, og emisjonen de kom med i februar er slik sett svært betenkelig. Dette er noe de burde ha visst hele veien. Dette er veldig dårlig selskapsledelse, sier Haugland til Nettavisen.

Sparket nesten alle i ledelsen

Tapsavsetningene omfatter kontrakter inngått i høsten 2015 og våren 2016. De har vist seg å være mye mer kostnadskrevende enn selskapet tidligere hadde lagt til grunn.

Konsernsjef Harald Rafdal sier at hadde de kjent til dette før, hadde de også orientert markedet.

- Vi skulle gjerne ha visst om dette før og i etterpåklokskapens lys kan det hende vi kunne gjort ting annerledes. Samtidig er det ikke noe vi kan gjøre med dette nå. Da vi gjennomførte emisjonen, mener jeg vi gjorde en så grundig gjennomgang av kontraktene som vi kunne gjøre, sier Rafdal.

Han vil ikke kommentere hvorvidt dette er dårlig selskapsledelse.

- Jeg vil ikke begynne å vurdere min egen jobb, det får andre gjøre. Siden jeg startet opp i denne jobben i fjor, så har mellom 80 og 90 prosent av konsernledelsen og den norske ledelsen blitt skiftet ut. Det skyldes at vi ikke har vært fornøyd med resultatene. Siden den gang har vi styrket organisasjonen og vi blir gradvis bedre, men dette tar tid, sier han.

Nesten alle pengene kan forsvinne

Hauglund tror det nå kan komme en ny emisjon.

- I verste fall må RenoNorden hente inn ny egenkapital. Da vil aksjonærer som gikk inn i februar, stå igjen med veldig lite, sier han.

Rafdal sier på sin side at det er for tidlig å si hvilke restruktureringstiltak selskapet vil gå for.

-Vi må se på dette sammen med bankene. Vi holder alle mulighetene åpne.

- Så du kan ikke utelukke en ny emisjon?

- Nei. Vi må få tid til å diskutere løsninger med aksjonærene og bankene, sier Rafdal.

- Hva sier du til investorene som så langt har tapt over femti prosent av pengene sine?

-Det er veldig beklagelig at dette har skjedd for de som har investert i oss. Jeg gikk selv inn med en million i emisjonen, og har dermed også et papirtap. Vi må være ydmyke og si at det er beklagelig, sier han.

Har du fått med deg denne videoen?