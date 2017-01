Renovasjonssjefen i Oslo går av

ANNONSE

– Jeg har etter initiativ fra byråden og etter dialog med Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, kommet fram til at det beste for Oslo kommune og Renovasjonsetaten, er at jeg trekker meg som direktør, sier Sommernes i en pressemelding.

Bakgrunn: Rødt varsler mistillit etter søppelkaos i Oslo

– Det er viktig for meg å raskt få gjenopprettet tilliten til avfallsinnhentingen hos innbyggerne i Oslo, sier byråd Lan Marie Berg Nguyen Berg.

– For å få kontroll på avfallsinnhentingen er det nødvendig med nye krefter. Jeg har derfor valgt å sette inn en av våre mest erfarne ledere, nåværende kommunaldirektør i Byrådsavdeling for finans, Arild Sundberg, i stillingen, fortsetter hun.

– Det hjelper ikke så mye om etatslederen går av hvis Veireno-kontrakten går videre, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes på en pressekonferanse om søppel-saken. Rødt har varslet mistillit mot miljøbyråden dersom kontrakten med Veireno ikke oppheves.

De ansatte fikk beskjed om Sommernes' avgjørelse på et allmøte mandag, etter det Aftenposten erfarer.

Sundberg konstitueres som ny direktør med virkning fra tirsdag. Pål A. Sommernes vil få andre oppgaver i kommunen. (©NTB)

Saken oppdateres!

