Renten settes opp i USA

NEW YORK (Nettavisen): Rentekomiteen i den amerikanske sentralbanken, kjent som Federal Open Market Committee (FOMC), har bestemt seg for å heve styringsrenten.

Beslutningen var ventet, etter at sentralbanksjef Janet Yellen under en konferanse i Chicago for snaut to uker siden ga klare hint om en økning.

Arbeidsledigheten i USA er nede i 4,7 prosent, etter at den amerikanske økonomien styrket seg med 235.000 jobber i februar, mens inflasjonen ifølge pressemeldingen fra FOMC onsdag er nær to prosent, noe som anses som optimalt.

Renten heves til 0,75-1,00 prosent, melder Market Watch.

Dette er kun tredje gang siden finanskrisen i 2008 at den amerikanske sentralbanken hever styringsrenten. Forrige renteøkning kom i desember 2016, da den ble satt opp til 0,5-0,75 prosent. Første gang siden 2008 var i desember 2015, da den ble hevet til 0,25-0,5 prosent.

Makroøkonom Knut Magnussen i DNB Markets sa i forrige uke til Nettavisen at det store spørsmålet er hvor mange flere rentehevinger Fed vil gjennomføre i 2017.

Rentehevingen neste uke kommer litt tidligere enn ventet. Samtidig ser vi at finansmarkedet og økonomien utvikler seg sterkt og det er åpenbart mulig at rentehevingene kommer i en raskere takt fremover, sa Magnussen, som regner med ytterligere én renteheving i løpet av dette året.