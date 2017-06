ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): I en pressemelding onsdag opplyser Federal Reserve, amerikanernes versjon av Sentralbanken, at renten økes etter at dette ble vedtatt med åtte stemmer mot én.

Renteøkningen er ikke uventet. Tvert imot holder Federal Reserve seg med dette til sin plan om å øke rentenivået gradvis. Renten ble justert opp til 0,75 til 1 prosent i mars. Den gang varslet Federal Reserve at det trolig ville komme flere renteøkninger i 2017.

Framtidsutsikten derfra tilsier ytterligere én renteøkning i 2017 og tre i 2018, melder Market Watch.

Sentralbanken opplyser onsdag også at den venter at arbeidsledigheten i USA vil ende på 4,3 prosent i 2017, i stedet for tidligere anslåtte 4,5 prosent.

Renteøkningen har foreløpig ikke gjort merkbare utslag på børsen.