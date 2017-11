Reuters: Jerome Powell blir USAs nye sentralbanksjef

Jerome Powell pekes ut som USAs nye sentralbanksjef, opplyser en anonym kilde til Reuters.

Det er ventet at president Donald Trump skal komme med kunngjøringen torsdag. Trump antydet forrige uke at han hadde en ny sjef for den amerikanske sentralbanken Federal Reserve.

Powell sitter i dag i sentralbankens ledelse. Sittende sentralbanksjef Janet Yellens periode går ut 2018.

Det hvite hus har ikke ønsket å kommentere hvem som overtar.

Mest sett siste uken