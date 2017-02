Rex Tillerson utnevnt til utenriksminister i USA

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Tillerson ble onsdag stemt fram med 56 stemmer for og 43 imot. Republikanerne har 52 representanter i Senatet, så dette betyr at fire demokrater også stemte for den tidligere toppsjefen til ExxonMobil.

- Dette er en stor, stor seier for Donald Trump. Da Rex Tillerson ble nominert, var det mange spørsmål rundt hans forbindelser til Russland og president Vladimir Putin. Alt dette har snudd til det som ser ut som enstemmig republikansk støtte, sier CNNs politiske redaktør David Chalian.

Tillerson har ifølge CNN gitt private forsikringer til Senatet, og gjort det klart at hans handlinger som toppsjef for ExxonMobil ikke automatisk kan overføres til hvordan han vil opptre som utenriksminister.

Tillerson overtar jobben etter John Kerry.

Donald Trump har foreløpig bare fått på plass tre medlemmer i sitt kabinett. James Mattis er utnevnt som forsvarsminister, Mike Pompeo som CIA-direktør og John Kelly som sikkerhetsminister. I tillegg er Nikki Haley utnevnt som FN-ambassadør.

Trump nominerte natt til onsdag Neil Gorsuch til den ledige dommerstolen i landets Høyesterett. USAs president oppfordret onsdag Kongressen til å gjennomføre en lovendring dersom Demokratene blokkerer hans nominasjon gjennom en såkalt filibuster.