Riggselskap permitterer 160 ansatte

Riggselskapet Dolphin Drilling legger riggen Bideford Dolphin i opplag, og permitterer med det 160 ansatte. Selskapet tror likevel på nye kontrakter.

Fredag fikk 160 ansatte i Dolphin Drilling beskjeden om at de permitteres etter at riggen Bideford Dolphin snart blir lagt i opplag, melder Sysla.

Riggen blir selskapets fjerde som legges i opplag. I september 2016 mistet 180 jobben, da riggen Borgland Dolphin ble lagt i opplag. I juni 2016 måtte 150 gå, og i april 2015 ble 180 personer sagt opp.



– Kontrakten riggen har med Statoil avsluttes i nær fremtid, og det er i forbindelse med det sendt ut permitteringsvarsel til riggens mannskap, sier HR-direktør Arild Simonsen.

I juni sa riggselskapet opp 150 ansatte, etter at manglende oppdrag for riggen Borgland Dolphin satte i gang en stor nedbemanningsrunde. Denne gangen tror selskapet på nye kontrakter, og presiserer at det er snakk om permitteringer og ikke oppsigelser.

