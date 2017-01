«Rikingen» tar advokatregning til Høyesterett

ANNONSE

Oslo Liftutleie og eier Lars Ole Johansen, bedre kjent som «rikingen», har kranglet med advokat Per Danielsen om regningen etter at han representerte dem i en domenestrid.

Regningen på 404.000 kroner havnet i Oslo tingrett, der Danielsen tapte og regningen ble kraftig redusert. Han anket til lagmannsretten, men ble avvist.

Men striden stoppet ikke der. For «rikingen» ville nemlig ha dekket 40.000 i saksomkostninger for lagmannsretten, men også han fikk summen kraftig redusert – mer presist halvert.

Dermed kan krangelen nå fortsette i Høyesterett.

– Lagmannsretten har halvert salærkravet uten forutgående varsel og protest. Ifølge tvisteloven har lagmannsretten ikke anledning til å gjøre det, sier advokat Magnus Stray Vyrje til Nettavisen.

Vyrje representerer Oslo Liftutleie i salærtvisten.

– Vi vil at Høyesterett enten skal fastsette rettmessig salær selv, eller oppheve kjennelsen og sende den tilbake til lagmannsretten for korrekt behandling, fortsetter han.

Bakgrunn: Per Danielsen og «rikingen» krangler om advokatregning

– Det er tragikomisk

Danielsen selv bare fnyser av anken. Han forstår ikke hvorfor de vil plage Høyesterett med saken.

– Det er tragikomisk at Johansens egen, nye advokat har fått halvert salæret. De har anklagd oss for å ha krevd for mye, men så ender det opp med at de selv blir arrestert for å ha krevd 100 prosent for mye, sier Danielsen til Nettavisen.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på E-post, eller ring 02060.

Det er Høyesteretts ankeutvalg skal ta stilling til om anken skal fremmes.

Slåss om domenenavn



På vegne av Oslo Liftutleie gikk advokat Per Danielsen til sak mot selskapet Høydespesialisten og registeret for norske domenenavn, Uninett Norid.

Bakgrunnen for søksmålet var at Oslo Liftutleie ville ha retten til domenenavnet «hoydespesialisten.no».

Saken mellom Oslo Liftutleie og Høydespesialisten havnet aldri i retten. Partene inngikk forlik. I saken mot registeret ble det også inngått forlik, men partene klarte ikke å bli enige om forliksavtalen.

Det endte med at Oslo tingrett frifant Unitett Norid. I tillegg ble Oslo Liftutleie dømt til å betale 100.000 kroner i saksomkostninger til domeneregisteret.

På toppen av dette kom altså advokatregningen det ble kranglet om på over 400.000 kroner.

Det er Høyesteretts ankeutvalg som skal ta stilling til om anken skal fremmes.

Les også: «Rikingen» økte inntekten med 4 millioner