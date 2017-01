Ringnes-suiten på Grand Hotel koster 15.000 kroner natta

ANNONSE

Scandic hotels overtar driften av Grand hotel i Oslo, etter å ha inngått en avtale med eiendomsselskapene Pandox og Eiendomsspar om å overta driften av fem hoteller i Norge, to i Sverige og ett i Danmark.

- Grand Hotel skal forbli Grand hotel, med sin historie og egenart, men Scandic har signert en 20-årig leieavtale med oss. Det vil si at de eier driften av hotellet, men ikke bygningen og inventaret, sier eier Christian Ringnes.

For de med litt mer penger



Nettavisen møter Ringnes inne på Ringnes-suiten på hotellet, hvor gjestene må betale 15.000 kroner per natt. Totalt har hotellet ni forskjellige suiter, hvorav den dyreste er Grand Penthouse Terrace Suite til rundt 30.000 kroner natta.

- Hvilken type gjester er det som tar seg råd til det?

- Det er ofte de som har litt mer penger. Det er jo en del mennesker som reiser internasjonalt og som tenker at de dyreste hotellene også må være de beste, derfor vil de bo der. Samtidig så har vi jo en del brudepar som benytter seg av suitene våre også, da er man gjerne villig til å betale litt ekstra. Så suitene er for vanlige folk også, men da gjerne til spesielle anledninger, sier Ringnes.

Men Grand Hotel er ikke Oslos dyreste hotell, ifølge Ringnes. Og selv om Scandic nå har kjøpt opp hotellet, så vil ikke prisene gå ned. Snarere tvert imot, skal vi tro hotelleieren.

- Vi ligger under prisnivået til både Continental og The Thief, og det er det egentlig ingen grunn til. Så vi vil absolutt forsøke å få prisene opp, ambisjonen er jo å kunne selge vårt gode produkt for så høy pris som mulig.

Bli med inn i Ringnes-suiten her:





Forventer flere gjester på ukedagene



Ringnes understreker at gjesteopplevelsen av Grand Hotel vil forbli den samme, til tross for at Scandic tar over.

- Fasaden er et godt eksempel på hvordan dette virker i praksis. Det vil stå «Grand hotel» over hele fasaden, akkurat slik det gjør i dag, men nede ved inngangspartiet vil man finne to små skilt hvor det står «Grand hotel by Scandic».

GRAND HOTEL: Scandic overtar Grand Hotel i Oslo. Christian Ringnes lover gjestene den samme opplevelsen som før.

Han er overbevist om at hotellet vil være tjent med å bli en del av Scandic-kjeden.

- Scandic har gode, underliggende systemer, men først og fremst så har de masse gjester, sier Ringnes.

- Og dere trenger flere gjester?



- Det er aldri få gjester på Grand Hotel, men vi er aller mest populære som weekendtilbud. På forretningssiden er det mange som har bedriftsavtaler med de ulike hotellkjedene, så der stiller de sterkere. Nå som Scandic tar over vil vi kunne forvente mer etterspørsel også på ukedagene.

