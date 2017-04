Røkke åpner for å selge Aker Solutions

ANNONSE

Kjell Inge Røkke er på fredag ute med sitt årlige brev til aksjonærene i Aker, en av få ganger hvor den svært mediesky toppinvestoren letter på sløret.

I årets aksjonærbrev skriver Røkke blant annet at han åpner for å selge seg helt ut av Akers leverandørbedrifter, som inkluderer Aker Solutions, Akastor og Kværner. Tidligere i år var det rykter som at Aker Solutions skulle selges til oljeservicegiganten Haliburton, selv om dette senere ble avvist.

«Akers leverandørbedrifter er attraktive. Det er for tidlig å konkludere hva som er riktig for selskapene, aksjonærene og ansatte. Vi er åpne for å bygge større og sterkere selskaper sammen med andre, eller selge oss delvis eller helt ut», skriver Røkke i brevet.

Han sier at Aker kan gjerne være en mindre aksjonær i noe større som er «industrielt riktig».

«Det er gjennom transaksjoner Aker har skapt de største aksjonærverdiene. Derfor både håper og tror jeg at det i løpet av

2017 vil skje endringer i eierstrukturen i et eller flere av delvis Aker-eide leverandørselskaper», skriver Røkke.

Aker Solutions kjøpte nylig opp oljeservicevirksomheten til industriselskapet Reinertsen.

Rådgir politikerne

I aksjonærbrevet har Røkke dessuten et klart råd til stortingspolitikerne, nemlig hvem som har tilgang til skattebetalernes kredittkort.





Røkke viser til at skattesystemet er slik oppbygd at skattebetalerne får regningen på 90 prosent av overskridelsene i et utbyggingsprosjekt på norsk sokkel.





«Dessverre er det ofte store kostnadsoverskridelser. Et velmenende råd til stortingspolitikere som godkjenner alle utbyggingsplaner over 10 milliarder kroner: Dere burde passe bedre på hvem som dere lar låne

skattebetalernes kredittkort. Når «overtrekket» er så stort som det har vært, burde det være relevant og interessant å gå åpent gjennom «kontoutskriften» for å lære av det. Ikke overlat til informasjonsavdelinger og spinndoktorer å bortforklare fakta og realiteter», skriver Røkke.





Han viser at han er forundret over at kostnadsoverskridelsene og forsinkelser ikke får mer politisk oppmerksomhet når det har så

store innvirkninger på statsfinansene.

«I Aker og Det norske oljeselskap har vi også gjort våre feil. Utbyggingen av Jette er et eksempel på kostnadssprekk og dårlig ressursutnyttelse. Vi som var med på det har forhåpentligvis lært, og noe godt har kommet ut av det. Når det kollektive feiler, er det viktig å ta kollektiv lærdom av det», sier han.