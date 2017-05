Røkke har blitt medlem av The Giving Pledge

ANNONSE

Det var Forbes som først meldte at Kjell Inge Røkke og Anne Grete Eidsvig har blitt medlem av den eksklusive klubben «The Giving Pledge», sammen med 12 andre personer.

Klubben, som ble stiftet av Bill og Melinda Gates og Warren Buffett i 2010, har 168 medlemmer fra 21 land.

GATES: Bill Gates er verdens rikeste mann og grunnlegger av Microsoft. Han har proklamert at han vil gi bort hele sin formue på rundt 70 milliarder dollar.

Les også: Kjell Inge Røkke skal bygge forskningsskip sammen med WWF: - Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent

Medlemmene forplikter seg til å gi bort minst halve formuen sin.

– De ble invitert av Bill Gates, sier Røkkes pressetalsmann Rolf Nereng til DN.

- Som de heldige i livet, har vi blitt gitt mye, ofret lite og fått mye. Det er en stor ære for vår familie å bekrefte vår forpliktelse til å gi tilbake gjennom å bli medlem i The Giving Pledge, skriver Røkke i sitt brev til The Giving Pledge, skriver Forbes.