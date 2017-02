Røkke har fått 1,4 mill. hver dag i ni år fra Aker

ANNONSE

Tirsdag lå Røkke-dominerte Aker frem resultater fra fjerdekvartal og året 2016.

Det børsnoterte investeringsselskapet har Røkkes TRG Holding som hovedinvestor med en aksjepost på nesten 67 prosent. Børsverdien på selskapet er på cirka 26 milliarder kroner.

I rapporten kommer det frem at Aker vil utbetale et utbytte på 16 kroner per aksje for 2016.

1,4 mill. per dag

Det vil si at selskapet utbetaler om lag 1,2 milliarder kroner i utbytte. Nettavisen omtalte tirsdag at Røkke og hans familie får 800 millioner kroner av dette.

Les også: Utbyttefesten fortsetter i Røkkes Ocean Yield

Siden Øyvind Eriksen Eriksen ble sjef i Aker fra årsskiftet 2008/09 har Røkke med familie mottatt cirka 4,7 milliarder kroner. Det tilsvarer snaut 1,4 millioner kroner per døgn i ni år, skriver Dagens Næringsliv (krever abonnement).

- I det fjerde kvartalet fortsatte Aker den positive reisen ved å øke NAV med 15 prosent, mens aksjen økte 17 prosent. Kvartalet avslutter et transformerende år for Aker. Vi fullførte 2016 med en mer fokusert og kontantgenererende portefølje enn Aker noensinne har hatt som et industrielt investeringsselskap, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker i en melding.

Les også: Aker-resultatene fra minus til pluss

25.000 jobber

Også på andre områder er det gode nyheter for Røkkes selskap.

Netto verdijustert egenkapital (NAV) i Aker økte med 15,3 prosent i fjerde kvartal 2016 til 34,3 milliarder kroner, mot 29,8 millioner ved utgangen av tredje kvartal.

Per aksje innebærer dette en netto verdijusterte egenkapital pr aksje på 462 kroner ved utgangen av året, mot 401 kroner ved utgangen av tredje kvartal og 282 kroner ved utgangen av 2015.

Det er rundt 25.000 jobber i Aker-selskaper, og selskapet eier blant annet Aker BP, Aker Solutions, Kværner og Ocean Yield.

Les også: Slik skal Røkkes oljeselskap utfordre gigantene på norsk sokkel

Har du sett disse videoene?