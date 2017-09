Røkke kjøper tomt for 490 millioner kroner

Sikret seg tomt på Fornebu og blir «nabo» med Trond Mohn.

KLP Eiendom har inngått avtale med Fornebuporten Holding om salg av eiendommen Fornebu Sentrum II. Det fremgår av en melding fra KLP Eiendom mandag.

Fornebuporten eies av Kjell Inge Røkkes Aker. Prisen Røkke betaler for eiendommen er hele 490 millioner kroner.

Indrefilet

Fornebu Sentrum II er et tomteområde på cirka 40.000 kvadratmeter på Koksa på Fornebu.

Koksaområdet omtales som «indrefileten» på Fornebu, og blir tyngdepunktet i den lokale byen med blant annet endestasjon for T-bane, inntil 2 000 boliger og næring.

Tomten til Røkke ligger ved siden av en tomt på 80.000 kvadratmeter som Trond Mohn og Selvaag Bolig sikret seg for 1,55 milliarder kroner i fjor.

Røkke var også interessert i dette området, men tapte budkampen mot Mohn.

HVER TAR SIN. Trond Mohn og Kjell Inge Røkke blir naboer på Fornebu etter at de har sikret seg hver sin del av området som kalles «indrefileten» på Fornebu, Koksaområdet.

Stort boligprosjekt

Ifølge pressemeldingen til KLP egner området seg godt for et fremtidig boligprosjekt, i tråd med forventningene til ny kommunedelplan for Fornebu.

- Fornebu Sentrum II ligger an til å bli et stort boligprosjekt som vil ta lang tid å ferdigstille. Siden dette faller utenfor vår kjernevirksomhet, og prisen var akseptabel, har vi valgt å selge tomteområdet, sier administrerende direktør Gunnar Gjørtz, i en melding.