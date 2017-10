Røkkes Aker BP har funnet olje

Oljefunn utenfor Stavanger.

Kjell Inge Røkkes oljeselskap Aker BP har gjort to oljefunn nordøst for Frøy-feltet i Nordsjøen, 200 kilometer nordvest for Stavanger.

Omfanget er imidlertid ikke kjent ennå.

Funnet skjedde som en del av at oljeselskapet boret både en undersøkelsesbrønn og en avgrensningsbrønn. Sistnevnte skal bestemme utstrekning og størrelse på en allerede påvist oljefunn.

I avgrensingsbrønnen fant Aker BP en oljekolonne på 13,5 meter i sandstein med god reservoarkvalitet.

I undersøkelsesbrønnen ble det funnet flere sandsteinslag på til sammen om lag 50 til 60 meter i hver av formasjonene med varierende reservoarkvalitet fra dårlig til god. I noen av sandsteinslagene i formasjonen er det spor av petroleum.

På forhånd har selskapet anslått at det befinner seg 62,9 millioner fat olje i brønnen, samt to milliarder kubikkmeter utvinnbar gass.

Les også: Kjell Inge Røkke kan tjene to milliarder skattefritt

Mest sett siste uken