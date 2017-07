Roger Stone: Mannen som skapte president Donald Trump

Det er ikke urimelig å si at Roger Stone har avgjort flere presidentvalg i USA.

NEW YORK (Nettavisen): Følger man med på amerikansk politikk fra utsiden, snubler man kanskje over navnet «Roger Stone» fra tid til annen. Han liker å servere hemningsløse påstander, innimellom uten rot i virkeligheten, for å senke politiske motstandere, og er derfor en person som både liker å snakke med journalister og som journalister liker å snakke med.

Selv om man snubler over navnet hans av og til, er det likevel ikke lett å se hvor viktig han er. Han var jo også på utsiden selv i en periode, da Barack Obama kom fra sidelinjen og snakket seg til en plass i Det ovale kontor.

Hasjrøykende swinger

Roger Stone spiller gjerne på lag med Alex Jones fra Infowars, og er ofte gjest i hans programmer. Da Nettavisen var i Cleveland under republikanernes landsmøte der i fjor, dukket Stone opp i T-skjorter som antydet at Bill Clinton er en voldtektsmann og dro i gang «Lock her up!»-rop om Hillary Clinton.

Det er fristende å avfeie Roger Stone som en klovn. Det er også feil.

- Roger Stone er en av de mest briljante og innflytelsesrike politiske konsulentene i amerikansk politikk i dag. Han er en kroppsbyggende, hasjrøykende swinger med en enorm tatovering av Richard Nixons ansikt mellom skulderbladene sine, sier filmskaperen Morgan Pehme til Nettavisen.

- Han er en fargerik karakter, men det bør ikke distrahere deg fra hvor viktig rolle han har spilt i å forme amerikansk politikks historie, nå sist med valget av Donald Trump som president i USA, legger han til.

Morgan Pehme er en av de tre regissørene bak den glimrende Netflix-dokumentarfilmen «Get Me Roger Stone». De to andre heter Daniel DiMauro og Dylan Bank.

Alle tre sitter i sofaen på den andre siden av bordet for meg og min podcast-kollega Mathias Ask på Café Biba her i Williamsburg i New York.

Vi møter regissørene både for å skrive denne artikkelen og for å lage en spesialepisode i podcastserien Korrespondentene (abonner gjerne på den hos iTunes).

Roger Stone er altså glad i kroppsbygging og hasjrøyking, Donald Trump og politikk, og jobber som konsulent i stedet for å satse på en egen politikerkarriere fordi han både var involvert i Watergate-skandalen og fordi han havnet i en sexskandale med kona på en swinger-klubb på 1990-tallet.

Han innrømmer også gjerne at han elsker å drive med skitne triks.

Er det rart vi er fascinert?

Hør hva regissørene sier om forholdet mellom Roger Stone og Russland, og om hvorfor Stone kunne varsle på Twitter at Clintons valgkampsjef var hacket allerede før Wikileaks slapp e-postene i denne podcasten:

Machiavellisk

Roger Stone ble kjent med Trump tidlig på 1980-tallet, da Trump var en av kundene som benyttet lobbyistfirmaet Black, Manafort & Stone. Dette firmaet ble raskt beryktet for å berike seg på å hjelpe diktatorer i den tredje verden med å få innflytelse i Washington. Stone kaller det en suksess - fordi de tjente så gode penger.

Allerede i 1987 forsøkte Roger Stone å overtale Donald Trump til å stille som presidentkandidat. Han var overbevist om at eiendsomsmagnaten kunne vinne, fordi han var rik, karismatisk, hadde TV-tekke og «perfekt hår».

TRUMP TOWER: Roger Stone snakker med pressen i Trump Tower i New York i forbindelse med et møte med Donald Trump i desember 2016.

Det tok 28 år, men Trump stilte til slutt. Vi vet alle hvordan det gikk. Det som ikke var like kjent før denne dokumentarfilmen kom ut, var hvor stor del av Trumps politikk som er basert på anbefalinger fra Stone.

- Rogers forhold til Trump er så tett at det er vanskelig å definere hva som er Roger og hva som er Trump. Selv om det vil være et Trump-presidentskap, vil det tydelig være påvirket av Stone-politikk, sier Paul Manafort i «Get Me Roger Stone».

Journalisten Jeffrey Toobin, kjent fra The Newyorker og CNN, beskriver i dokumentarfilmens dens hovedperson slik:

«Roger Stone er den ondskapsfulle Forrest Gump i amerikansk politikk. Han er ikke en simpel fyr, men en machiavellisk, nesten gal person som dukker opp i alle viktige øyeblikk i moderne amerikansk politikk».

Donald Trump sier noe av det samme, men på en mer flatterende måte:

«Roger elsker det politiske spillet. Han morer seg med det. Og han er god i det».

Det er ingen overdrivelse å si at Stone har vært involvert i flere viktige øyeblikk i amerikansk politikk:

Dokumentarfilmen tar oss med på Stones reise fra Watergate-skandalen på 1970-tallet, der han var den yngste politiske aktøren som var involvert, via den nevnte sexskandalen i 1996, til valgseieren til Donald Trump i 2016.

Han spilte ingen stor rolle i Watergate-skandalen, men måtte svare for seg under høringene i Kongressen etter at han ga penger til en av Nixons motstandere i navnet til «Unge sosialisters allianse» og deretter varslet en avis om at denne politikeren tok imot penger derfra.

Han var dessuten en av hjernene bak såkalte «Political Action Committees», som den dag i dag hjelper pengesterke bakmenn og firmaer med å bestemme politikken i Washington, og han hjalp George W. Bush til valgseieren i 2000 med en skitten Pat Buchanan-finte som involverte et barn utenfor ekteskap og assistanse fra Donald Trump.

Stone planla også Hillary Clintons fall i 2016 allerede før valgkampen startet. Tror du det var sinte velgere som startet de nevnte «Lock her up!»-ropene om Hillary Clinton? Det er mulig, men det var iallfall Roger Stone som gjorde det til en så stor kampsak.

Elsker skurkerollen



En av mange fascinerende aspekter med dokumentaren til Pehme, Bank og DiMauro, er at den portretterer Roger Stone som en skruppelløs kyniker og samtidig får Roger Stone til frivillig å bidra til å tegne dette bildet. Selv nå som dokumentaren er ute hos Netflix, promoterer han den aktivt og uoppfordret.

- Vårt salgsargument til ham var at vi ikke skulle «ta ham», for da ville vi være forutsigbare, og vi ville åpenbart ikke lage en kosefilm, siden vi politisk er imot nesten alt han står for, men han liker å spille skurkerollen og har latt liberale journalister portrettere ham før, så vi sa til ham at dette ville bli den mest interessante filmen man kan lage om ham, forteller DiMauro.

REGISSØRENE bak Get Me Roger Stone (fra venstre): Daniel DiMauro, Morgan Pehme, Dylan Bank.

- En av hans beste egenskaper, er at han faktisk er ganske sjarmerende og morsom. Det er derfor han når igjennom hos så mange journalister. Det var faktisk gøy å henge med ham og jobbe med ham under denne dokumentaren, forteller Dylan Bank.

- Forsøkte han å manipulere dere også?

- Rogers oppfordret oss konstant til å avslutte filmen med en montasje av alle de gangene han har truet med å drepe oss dersom han ikke likte filmen til slutt. Han forsøkte både å skremme oss, manipulere oss og sjarmere oss, men vi brukte mer enn fem og et halvt år sammen med ham og intervjuet ham 65 ganger, og vi ble bedre kjent med ham enn vi er med nære familiemedlemmer, så jeg tror at vi kjente til alle triksene hans, smiler Pehme.

