Rune Bjerke: - Jeg håper ingen har tapt penger på dette

ANNONSE

NETTAVISEN (Bjørvika): Nettavisen har i over en måned forsøkt å få Rune Bjerke til å uttale seg om de omfattende problemene knyttet til nettbanken til DNB i 2017.

Siden november i fjor, har Nettavisen registrert 31 tilfeller av feil på nettbanken til DNB, som er Norges suverent største bank med over to millioner privatkunder.

Legger seg flat

Frem til nå har imidlertid konsernsjefen vært taus om probleme. På kvartalspresentasjonen for selskapets 1. kvartal 2017 fredag, tar Bjerke endelig bladet fra munnen.

- Vi legger oss helt flate. Nedetid i vår nettbank skal ikke skje hvis det ikke er en del av oppgradering om natten. De fire episodene som vi har hatt i 2017, tar vi veldig alvorlig. Vi har tiltak både på kort og lengre sikt for hvordan vi kan motvirke at noe sånt kan skje igjen, sier Rune Bjerke til Nettavisen.

Svakere fra DNB

- Du snakker om fire episoder. Stikkprøver vi har gjort viser at det vært feil på nettbanken minst 31 ganger siden november i fjor. Det er minst én gang i uken?

Rune Bjerke HAR VÆRT TAUS. Rune Bjerke har ikke uttalt seg om problemene rundt nedetiden i DNBs nettbank før på kvartalspresentasjonen fredag, hvor han må snakke med pressen.

- Når jeg sier fire hendelser, så er det de fire hendelsene som vi har vurdert som alvorlige fordi de har vært i noe lengre tid og som ikke var planlagt nedetid, sier Bjerke.

DNB sier opp 100 personer

Bygger «fremtidens digitalbank»

På kvartalspresentasjonen, med investorer, analytikere og presse til stede, snakket Bjerke varmt om hvordan DNB bygger «the digital bank of the future» gjennom økt digitalsering og nye apper.

Bjerke nevnte ikke selv problemene med nedetid i sin presentasjon, men fikk flere spørsmål om det fra salen, flere med en spøkefull tone.

Til stor latter fra salen, spurte en investor Bjerke om DNB vurderte en app som ga beskjed hver gang DNBs betalingstjeneste Vipps var oppe.

Vipps-appen var nede to ganger bare i forrige uke.

Vipps er nede igjen

Hvordan har DNBs nedetid rammet deg? Tips Nettavisens journalist her eller ring 02060.

Gjort tiltak

- Vurderer dere å bytte ut noen av systemene deres?

- Vi vurdere fortløpende både å oppgradere og skifte ut elementer i bankinfrastrukturen vår og vi investerer veldig mye i IT. Samtidig er det ikke sånn at det som har skjedd hittil i år i seg selv vil ha noen effekt på det vi skal gjøre, sier Bjerke til Nettavisen.

- Dere har flere som handler aksjer hos dere. Hva sier du til dem som eventuelt har tapt penger som følge av problemene i nettbanken?

- Jeg håper ingen har tapt penger som en del av dette. Det er også kun én eneste episode som har berørt aksjehandelen over noe tid. Samtidig skal ikke sånt skje og der har vi gjort tiltak for å hindre at det skal skje i fremtiden, sier Bjerke.

DNB-sjefen: 5000 ansatte forsvinner innen fem år

Finanstilsynet har også kritisert nedetiden og har sagt at de vurderer å kreve at DNB gjennomfører tiltak. Bjerke sier at DNB har en konstruktiv dialog med Finanstilsynet.

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = (('https:' == d.location.protocol) ? 'https://' : 'http://'), r = Math.floor(new Date().getTime() / 1000000); if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.async=1; js.src = p + "www.opinionstage.com/assets/loader.js?" + r; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'os-widget-jssdk')); HTML EMBED

DNB-trøbbel: – Dette er ikke holdbart

- Det er helt naturlig at Finanstilsynet følger med og at de krever at vi gjør tiltak. Det skal vi også gjøre, sier han.

- Hvorfor har de andre bankene mindre problemer enn dere?

- Vi kan ikke sammenlikne banker over en uke eller et kvartal, men over tid. Over tid skal vi være blant de beste, sier Bjerke.

- Middels likt bank

Omdømmet til DNB falt kraftig i fjor, blant annet som følge av Panama Papers-avsløringene. Bjerke tror at i verste fall kan problemene med nedetid skade omdømmet til banken ytterligere.

Omdømmet til DNB faller kraftig

- Det er klart at hvis vi ikke blir bedre på drift og tilgjengelighet, så vil det gå utover omdømmet vårt. Samtidig jobber vi hardt for å løfte omdømmet fra å være en middels likt bank til å bli en godt likt bank, sier Bjerke.

Rune Bjerke, Kjerstin R. Braathen og Thomas Midteide NETTBANKTRØBBEL: Konsernsjef Rune Bjerke (t.v.) måtte svare for de tekniske problemene til storbanken på kvartalspresentasjonen. Her flankert av finansdirektør Kjertin R. Braathen og informasjonsdirektør Thomas Midteide.



- Du måtte gå ned i lønn som følge av at omdømmet til DNB falt i fjor. Frykter du at det kan skje igjen?

DNB-sjefen får bonuskutt etter omdømmesmell i 2016

- Jeg har bestemt meg å ikke kommenterer min egen lønn. Det er spørsmål du må ta med styret.

Hvordan har DNBs nettbankproblemer påvirket deg? Fortell om det i kommentarfeltet.