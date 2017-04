ANNONSE

Det russiske utenriksdepartementet la på sin Facebook-side lørdag ut en lydfil som de opplyste var de nye tastevalgene man får når man ringer en russisk ambassade.

– For å ordne en telefonsamtale fra en russisk diplomat til en politisk motstander, tast én, lyder stemmen i lydfilen. Videre opplyses det at man kan taste to for å "benytte seg av tjenestene til russiske hackere". Eller man kan taste tre for å "be om valginnblanding".

Det russiske utenriksdepartementet har overfor nyhetsbyrået AP bekreftet at lydfilen er en "offisiell spøk".

Russland har gjentatte ganger avvist at landet blandet seg inn i det amerikanske valget i fjor, slik amerikansk etterretning har konkludert.

(©NTB)

