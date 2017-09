Ryanair og Norwegian kom ikke frem til en avtale

Ingen feeder-avtale mellom de to lavprisgigantene.

Norwegian og Ryanairs forhandlinger om en «feeder»-avtale har havarert.

Et slikt samarbeid ville betydd at passasjerer flys inn med Ryanair til London Gatwick og andre større flyplasser, for deretter å fraktes med Norwegian videre ut i verden.

Tidligere har begge parter uttalt at kun «teknikaliteter» gjenstår før avtalen var på plass, men avtalen fikk ikke luft under vingene.

- Jeg kan bekrefte at samtalene med Ryanair er avsluttet, sier Astrid Mannion, talsperson for Norwegian, til Nettavisen.

Det var Reuters som først omtalte saken.

Ryanai-sjef Michael O'Leary bekreftet på mandag at samtalene med Norwegian er avsluttet uten at det kom noen avtale.

- Vi har avsluttet samtalene med Norwegian, sa han til The Irish Times.

Han gjentok at selskapet ikke trodde Norwegian ville ha ressurser til å holde driften ved like gjennom neste år, noe Norwegian har avvist.

Avtale med konkurrent

Nyheten kommer etter at det ble kjent at Norwegian og Ryanairs hovedkonkurrent Easyjet inngikk en avtale om et tilsvarende samarbeid i forrige uke.

På det tidspunktet åpnet Norwegian imidlertid fortsatt for at det fortsatt kunne komme på plass en avtale med Ryanair også.

- Dette utelukker ikke et mulig samarbeid med Ryanair, sa kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til Nettavisen onsdag i forrige uke.

Dårlig stemning

Det har allerede vært tegn til dårlig stemning mellom de to selskapene. For noen uker siden vakte Ryanair-sjef Michael O'Leary oppsikt ved å uttale at Norwegian vil være konkurs innen få måneder.

For to uker siden skrev dessuten Nettavisen at Norwegian har hentet 140 piloter fra Ryanair så langt i 2017.

O'Leary benekter dette omfanget.

- Færre enn 100 Ryanair-piloter har sluttet for å starte i Norwegian i løpet av det siste året, sier O'Leary til Irish Times.

Han avviser at Ryanair sliter med å ha nok ansatte.

