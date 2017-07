Nå vurderer Ryanair å endre bagasjereglene.

Lavprisselskapet Ryanair er kjent for å selge ekstremt billige flybilletter, men de fleste som har flydd med selskapet, vet at totalprisen stiger raskt hvis man for eksempel bruker kredittkort eller takker ja til innsjekket bagasje.

Enkelte kunder går langt for å unngå bagasjegebyret, skriver The Guardian. I et intervju med Ryanairs finansdirektør, Neil Sorahan, kommer det frem at selskapet har sett seg lei på at folk misbruker reglene.

- Folk utnytter systemet og lar toåringer trille håndbagasje inn på flyet, sier Sorahan.

RYANAIR: Finansdirektør i Ryanair, Neil Sorahan, sier at selskapet vurderer å endre bagasjereglene fordi så mange utnytter systemet.

Færre enn én av seks Ryanair-passasjerer sjekker inn bagasje når de flyr med selskapet, og en toåring har, akkurat som voksne, lov til å ta med 10 kilo håndbagasje pluss en liten ekstrabag - uten å måtte betale for det.

- Vi er veldig generøse når det kommer til håndbagasje: En koffert på 10 kilo og en liten ekstrabag i tillegg. Hvis alle forholder seg til det, så har vi ikke noe problem. Det er de som kommer ombord med en kjøkkenvask som kan føre til at vi må endre på reglene.

Ifølge Sorahan må selskapet nemlig vurdere om de må endre på bagasjereglene, siden passasjerer stadig forsøker å ta med både større og tyngre kofferter og bager ombord.

- Har vært for snille



Men selv om enkelte passasjerer utnytter systemet, følger de fleste reglene, ifølge Ryanair-sjefen.

- Det er dessverre noen som tar med enorme ryggsekker og ting som ikke får plass under setet. Vi har nok også vært litt for avslappet og snille, så nå må vi selv betale for det, sier Sorahan.

