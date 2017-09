Ryanair-sjefen: - Det er et kaos

Flyselskapet Ryanair må kanselere 40 - 50 flygninger daglig de neste ukene. - Det er et kaos, erkjenner Ryanair-sjef Michael O'Leary.

Problemene står i kø for mannen som tidligere denne månedene påsto at Norwegian har økonomiske problemer.

- Det er helt klart et kaos. Vi jobber nå veldig hardt for å ferdigstille listen over flykanselleringer, sier O'Leary. Han sier at kanselleringene vil påvirke under to prosent av selskapets kunder, og at de som blir påvirket vil bli tatt hånd om, sier han til Daily Mail.

O'Leary sier at selskapet vil kunne måtte betale tilbake cirka 17,7 millioner pund, tilsvarende 187 millioner kroner, i kompensasjon til passasjerer som mister sine flyvninger.

O'Leary konstaterer at selskapet ikke vil avvise krav om kompensasjon fra reisende, ved å hevde at situasjonen er ekstraordinær.

- Dette kaoset har vi skapt selv. Når vi i Ryanair lager et kaos, så innrømmer vi det, sier O'Leary.

De to siste ukene har punktligheten til Ryanair sunket til under 80 prosent. Det vil si at under 80 prosent av flygningene er i rute.

O'Leary sier at årsaken er forsinkelser hos flygekontrolltjenesten, dårlig vær, streik blant ansatte og en oppsamling av feriedager som ansatte nå avvikler.