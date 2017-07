Ryanair-sjefen bekrefter mulig gigantavtale med Norwegian

Samarbeidsavtale kan være nært forestående.

Michael O'Leary, sjefen i Europas største lavkostflyselskap, Ryanair, har igjen bekreftet at Norwegian og Ryanair er nær ved å inngå en «feeder»-samarbeid.

Et slikt samarbeid innebærer at passasjerer flys inn med Ryanair til London Gatwick og andre større flyplasser, for deretter å fraktes med Norwegian videre ut i verden.

Ryanair la frem kvartalsrapporten sin mandag og O'Leary for tiden jobber for å få på plass en slik feeder-avtale med det spanske flyselskapet Air Europa. Kommer dette på plass, kan det deretter være deretter være duket for en større avtale med Norwegian.

Les også: Ryanair håper på Norwegian-samarbeid fra sommeren av

– Vi jobber med IT-folkene deres for å få systemene til å snakke med hverandre. Når vi får til det, vil du nok tilby sammenkoblede flyginger gjennom Madrid til Air Europa. Dette vil også være en forløper for andre feeder-avtaler, kanskje med Air Lingus og eller Norwegian, sa O'Leary på analytikerkonferansen mandag.

Felles billettsystem, bagasjehåndtering og samordning av innkommende fly skal være blant planene for samarbeidet.

Les også: Nå er Bank Norwegian fire (!) ganger så mye verdt som Norwegian

Norwegian satser tungt på langdistanseflyvninger til blant annet USA og Asia fra store flyplasser i byer som London, Paris og Barecelona. Ryanair har på sin side et mye større nettverk av flyvninger intern i Europa, noe som gjør at de to lavprisgiganten bør være en god match.

Les også: Nye Norwegian-kanselleringer og juling på børsen

- Vi har ingen ruter inn til Cork i Irland i dag, mens Ryanair har 18 stykker. Ved å samarbeide med Ryanair vi kan dermed få et helt annet tilfang av passasjerer, sa Norwegian-sjefen da Nettavisen snakket med han om tidligere i år.

Les også: Bjørn Kjos lover Ryanair-avtale i løpet av året

Har du fått med deg denne videoen?