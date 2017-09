Ryanair strammer inn håndbagasjereglene

Får kun lov til å ta med én liten håndbagasje ombord i flyet.

I sommer gikk Ryanairs finansdirektør, Neil Sorahan, ut og advarte om at selskapet vurderte å endre bagasjereglene fordi passasjerene til stadighet utnyttet systemet.

- Det er dessverre noen som tar med enorme ryggsekker og ting som ikke får plass under setet, sa Sorahan.

Nå skriver Sky News at selskapet har bestemt seg for å stramme inn på reglene. Mens passasjerer tidligere har fått lov til å ta med to kolli håndbagasje på flyet, en bag på maks 10 kilo og en liten ekstrabag, må man nå begrense seg til ett kolli, nemlig ekstrabagen som typisk tilsvarer en PC-bag eller håndveske.

Skal man ha med seg en større håndbagasje må man betale for såkalt «prioritert ombordstigning». Reglene innføres fra og med 1. november.

Har man ikke prioritert ombordstigning må man levere fra seg den største håndbagasjen ved innsjekk. Bagasjen sjekkes deretter inn kostnadsfritt.

Forhindre forsinkelser



Til gjengjeld økes vekten på innsjekket bagasje fra 15 til 20 kilo, i tillegg til at prisen reduseres fra 35 euro til 25 euro.

Årsaken til endringen i bagasjereglene er at selskapet vil forhindre forsinkelser. Hvis flyet er fullt er det snakk om rundt 360 kolli håndbagasje som skal plasseres rundt i flyet (182 passasjerer med to kolli håndbagasje hver), og det fører ifølge Ryanairs informasjonssjef, Kenny Jacobs, til forsinkelser.

I en pressemelding skriver Jacobs at han håper de nye bagasjereglene vil føre til at ombordstigningen går raskere, slik at færre flyvninger opplever forsinkelser.

- Vi håper at ved å tilby mer innsjekket bagasje til redusert pris, vil vi oppmuntre flere kunder til å vurdere å sjekke inn bagasjen, noe som vil redusere antallet kunder som har to kolli håndbagasje på flyet, da dette fører til forsinkelser, skriver Jacobs i pressemeldingen.

Piloter flykter til Norwegian



Onsdag skrev Nettavisen om at 137 piloter har flyktet fra Ryanair til Norwegian så langt i 2017.

- Vi forstår at folk vil jobbe for oss. Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser og er i stor global vekst. Blir du er en del av konsernet, vil du få mange muligheter til å fly i andre deler i verden. Spesielt er muligheten til å fly langdistanseflygninger attraktivt for mange piloter, sier Sandaker-Nielsen, uttalte kommunikasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian Air Shuttle.

