Ryanair vil tilby flygere høyere lønn for å hindre flukt til Norwegian

Ryanair-sjefen Michael O'Leary vil tilby flygere høyere lønn for å hindre at de sier opp og går til konkurrenten Norwegian.

Det kom fram på Ryanairs generalforsamling torsdag, ifølge nyhetsbyrået TT.

Det skal være snakk om en lønnsøkning på 10.000 euro (litt over 90.000 kroner) til flygere som arbeider ved selskapets største baser.

Lønnsøkningen kommer på toppen av den bonusen på 12.000 euro (ca. 109.000 kroner) som selskapet har tilbudt de flygerne som går med på å droppe ferieplanene sine i september og oktober.

Norwegian har tidligere i denne måneden opplyst at de har rekruttert 140 flygere fra Ryanair i år.

Flyselskapet opplyste mandag denne uka at selskapet kansellerer rundt 2.000 flygninger de neste seks ukene for å øke punktligheten. Hovedårsaken skal være mangel på flygere. Kanselleringene angår rundt 315.000 kunder, men for rundt halvparten av disse har selskapet allerede funnet alternative flygninger.

Daglig kanselleres mellom 40 og 50 flygninger, det utgjør rundt 2 prosent av selskapets totale flygninger.

Ryanair-sjefen utelukker ikke at det blir flere kanselleringer.

– O'Leary kan ikke garantere at det ikke blir flere kanselleringer, men han lover samtidig at det ikke vil bli kanselleringer som følge av problemer med flygernes vaktlister, uttalte en talsperson i selskapet torsdag.

O'Leary har tidligere innrømmet at skandalen med alle kanselleringene vil ha store omdømme-konsekvenser for selskapet.

(©NTB)

