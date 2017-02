TOK FARVEL; Bakkemannskapene tok farvel med det siste flyet med passasjerer som tok av fra Rygge sivile lufthavn utenfor Moss i oktober. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Rygge trenger mer tid til å samle inn penger

Under et styremøte mandag kveld ble det avgjort at Rygge Airport forlenger perioden for å få inn nok penger til å gjenåpne flyplassen i Moss.