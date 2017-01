Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet går til valg på økt skatt for dem som tjener over 600.000 kroner. Tjener du under får du noe skattelette i forhold til Solberg-regjeringens nåværende skatteopplegg. Se større tabell nede i saken. Foto: Flickr/Arbeiderpartiet

Så mye mer må du punge ut i skatt dersom Arbeiderpartiet vinner Stortingsvalget 2017

Arbeiderpartiets skatteforslag foran stortingsvalget 2017 gir økt skatt for alle som tjener over 600.000 kroner. Sjekk din Ap-skatt