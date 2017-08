Så mye tjener de tidligere idrettsstjernene

Selv om de har lagt opp, tjener idrettsheltene svært godt.

Idrettskarrierer varer sjelden til pensjonsalder, og de fleste må legge opp i 30-40-årsalderen. Men det er ikke dermed sagt at de slutter å tjene penger.

DN har laget en oversikt over hva flere tidligere og nåværende idrettsutøvere som eier investeringsselskaper tjente i 2016.

Og de færreste av dem har grunn til å klage.

Tjener godt



Aller best gjorde tidligere fotballspiller John Carew det. Han satt igjen med 29,3 millioner kroner før skatt i fjor. Hans hovedinntektskilde er innen eiendom.

Tidligere sandvolleyballspiller Bjørn Maaseide driver med eiendom, aksjer og gründervirksomhet. Han tjente 24,2 millioner kroner før skatt.

Bjørn Maaseide.

Eksalpinist Lasse Kjus tjente 14,7 millioner kroner på aksjer, mens tidligere skiskytter Halvard Hanevold tjente 8,7 millioner kroner på konsulentvirksomhet og aksjer.

Skiheltene Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang tjente henholdvis 3,7 millioner og 1,4 millioner kroner.

Flere fordeler



Bjørn Maaseide tror at idrettsutøvere kan ha fordeler når de skal prøve seg på Børsen.

– Fordelen for folk som har drevet idrett, er at de stiller forberedt, er grundige og har et konkurranseinstinkt. Ikke minst har man et merkevarenavn man kan bygge videre på, sier han til avisen.

