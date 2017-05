ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Det er nå 20 år siden Amazon ble børsnotert.

Den gang var Amazon en ulønnsom nettbokhandel som bare hadde eksistert i tre år. Nå er selskapet en internettgigant innenfor all slags varehandel.

Business Insider skriver at aksjekursen har steget rundt 50.000 prosent på disse 20 årene, og at man hadde sittet igjen med 491.000 dollar nå dersom man kjøpte aksjer for 1000 dollar den gang.

I norske kroner betyr dette at en investering på 10.000 den gang, ville gitt deg nesten fem millioner kroner i dag.

Det er selvfølgelig ikke mange som har disiplin til å sitte på en aksje i 20 år, men det er jo en morsom tanke.

Amazons toppsjef Jeff Bezos ble hyllet av selveste Warren Buffet for en uke siden, både under årsmøtet i Berkshire Hathaway og senere i et intervju med CNBC.

Buffet er imponert over at Bezos ikke bare lykkes som Amazon-sjef, men også som aktiv eier i The Washington Post.

- Jeg har aldri sett en fyr lykkes samtidig i to businesser som er så forskjellige både når det gjelder kunder og drift. Jeg kan ikke komme på et lignende eksempel, sa Buffet, som kalte Bezos «den mest bemerkelsesverdige forretningslederen i vår tid».

Warren Buffet er verdens nest rikeste mann, ifølge Forbes, bak Bill Gates, mens Bezos følger like bak. Gates har en formue på 86 milliarder dollar, Buffet på 75,6 milliarder og Bezos på rundt 73 milliarder dollar.